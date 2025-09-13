search
Doi români din Italia au devenit părinți pentru a 12-a oară: „Bucuria depășește oboseala”

0
0
Publicat:

Un cuplu de români stabilit în Italia a devenit părinți pentru a doisprezecea oară, povestind că, deși provocările sunt mari, bucuria adusă de noul membru al familiei le depășește orice oboseală.  

Doi români cu numeroși copii sunt părinți model pentru italieni / Sursa foto: Rotalianul.ro
Doi români cu numeroși copii sunt părinți model pentru italieni / Sursa foto: Rotalianul.ro

Într‑un context în care natalitatea din Italia se află în declin, familia Vieru, originară din România, oferă un exemplu rar de speranță. 

Bucurie și provocări pentru un cuplu român din Italia: al doisprezecelea copil venit pe lume

  La data de 11 septembrie, la ora 17:00, Stela Vieru a adus pe lume în localitatea Gaiarine (provincia Treviso din regiunea Veneto) o fetiță sănătoasă, pe nume Timea, care este al doisprezecelea copil al familiei, relatează Il Gazzettino, citată de rotalianul.ro.  

Cu această naştere, soții Stela și Corneliu, stabiliți de ani buni în localitatea menționată mai sus, devin una dintre cele mai numeroase familii din Italia, un „mic simbol de speranță” într‑o regiune marcată de iarna demografică.

Cu câteva zile în urmă, o altă familie de români din Italia sărbătorea, de asemenea, venirea pe lume a celui de-al unsprezecelea copil. Mai multe detalii despre această familie aici.

Sosiți din România, cei doi părinți și‑au construit viața acolo prin muncă și sacrificii

Povestea Stelei și a lui Corneliu este strâns legată de comunitatea din Gairaine. Sosiți din România, și‑au construit viața acolo prin muncă și sacrificii, dar mai ales prin dragoste pentru copii. 

În sat, familia de români este cunoscută ca „un mic regiment”: casa lor este un stup plin de voci și zâmbete, în care cei mari îi ajută pe cei mici și unde fiecare naștere se transformă într‑o sărbătoare colectivă.

„Fiecare copil este un dar, o binecuvântare. Nu este ușor să crești o familie atât de numeroasă, dar bucuria depășește orice oboseală”, a declarat Stela în repetate rânduri.

Vestea naștere celui de-al 12-lea copil a ajuns până la autoritățile locale care, prin vocea primarului, au transmis un mesaj familiei

Naşterea micuței românce a fost salutată si de autoritățile locale. Primarul din Gaiarine, Diego Zanchetta, a transmis un mesaj de felicitare:

„Este o veste frumoasă nașterea Timeei. În numele administrației și al cetățenilor îi urăm bun venit celei de‑a douăsprezecea născute din familia Vieru și dorim tot binele mamei și fetiței. Suntem mândri să găzduim o familie atât de numeroasă în comuna noastră, un trend contrar declinului demografic”. 

Presa italiană subliniază că exemplul familiei de români transmite un mesaj puternic: în Italia, unde se nasc tot mai puțini copii, curajul de a investi în familie poate deveni o bogăție pentru comunitate.

Cu doisprezece copii, o mamă curajoasă, un tată harnic și o comunitate care îi susține, familia Vieru reprezintă o dovadă de reziliență și încredere în viitor. 

Europa

