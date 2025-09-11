Un român, prins cu o comoară de 300 de kg de argint și 61.000 de euro la Milano

Un român de 46 de ani și un georgian de 36 de ani au fost arestați la Milano, Italia, după ce polițiștii au descoperit că dețineau 324 de kilograme de argint și 61.000 de euro în numerar.

Potrivit autorităților, carabinierii au urmărit o mașină închiriată care părea suspectă și care s-a oprit lângă o clădire, probabil așteptând pe cineva. La scurt timp, un bărbat a ieșit din clădire și le-a înmânat celor doi pasageri din vehicul un plic, înainte de a reintra rapid în clădire.

Suspiciunile polițiștilor au fost imediat stârnite, iar cei doi bărbați din mașină au fost imobilizați pentru verificări. În urma percheziției, anchetatorii au găsit asupra unui dintre bărbați trei grame de marijuana, dar și mai multe obiecte de valoare în interiorul mașinii: 12 bijuterii și 15 lingouri de argint artizanal de peste 7 kilograme, numeroase carduri de credit, mai multe telefoane mobile, seturi de chei aparținând unor locuințe și vehicule, precum și 52.980 de euro în numerar, potrivit unui comunicat al Poliției din Milano.

O comoară ascunsă în garaj

Primele investigații au arătat că cei doi nu aveau un domiciliu stabil. Polițiștii au identificat ulterior un garaj unde au efectuat o nouă percheziție și au descoperit o adevărată comoară: bijuterii din argint în greutate de peste 200 de kilograme și un cântar mare, capabil să cântărească obiecte de până la 300 de kilograme. În parcarea adiacentă garajului, într-o mașină aflată în proprietatea românului, au mai fost găsite obiecte din argint de 114 kilograme, un cântar mic și bancnote în valoare de 8.700 de euro.

Cei doi au fost arestați

Românul și georgianul au fost arestați și duși la închisoarea San Vittore. Obiectele confiscate au fost postate pe site-ul sediului poliției din Milano pentru ca proprietarii să le poată identifica.