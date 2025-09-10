O fetiţă de cinci ani a deteriorat o sculptură din aur de 30.000 de euro într-o galerie din Italia

O fetiță poloneză de cinci ani a deteriorat accidental o sculptură valoroasă în formă de păianjen, din aur de 24 de carate, expusă la galeria Orler din Jesolo, lângă Veneția, Italia.

O vizită la o galerie de artă din Jesolo, lângă Veneţia, s-a transformat într-un incident costisitor după ce o fetiţă de cinci ani a deteriorat accidental o sculptură din aur de 24 de carate, semnată de artistul Carlo Pecorelli și evaluată la 30.000 de euro.

Copila, aflată în vizită cu mama ei, a fost atrasă de o pânză albă semnată de Enrico Castellani, în valoare de aproximativ 200.000 de euro. Potrivit Corriere della Sera, ea a scăpat de sub supravegherea părintelui și a încercat să deseneze pe tablou. Pentru a ajunge la el, fetiţa s-a urcat pe sculptura „Atena Dorata”, în formă de păianjen, provocând ruperea unuia dintre picioarele lucrării.

Responsabilii galeriei au intervenit rapid și au reușit să prevină alte pagube. Opera a fost înlocuită temporar și urmează să fie restaurată de o firmă specializată, costurile fiind acoperite de asigurare.

Reacția artistului

Carlo Pecorelli a explicat că lucrarea necesită o restaurare complexă: „Trebuie refăcută, sudată, lustruită şi reîmprospătată cu aurul de 24 de carate. Sunt operaţiuni pe care nu le pot efectua eu, ci trebuie încredinţate unei firme specializate”.

Artistul a adăugat că paguba ar fi putut fi mult mai mare: „În fond, situaţia ar fi putut fi şi mai gravă, deoarece lângă opera lui Castellani se află o altă operă a lui Alighiero Boetti, a cărei valoare totală se ridică la jumătate de milion de euro”.

Măsuri suplimentare de securitate

Reprezentanții galeriei Orler au transmis că vor spori supravegherea publicului și au ajuns la un acord cu familia copilului privind o despăgubire, însă valoarea acesteia nu a fost făcută publică.

„Din păcate, în ciuda tuturor măsurilor de precauţie, astfel de incidente se pot întâmpla”, a spus Pecorelli. „În toate expoziţiile, mici sau mari, şi indiferent de valoarea operei, este necesară o vigilenţă maximă şi sisteme de protecţie adecvate, cum ar fi vitrine şi senzori”.