Video Protest în fața unei primării din Suceava: Cetățenii, nemulțumiți de creşterea taxelor şi impozitelor locale

Mai mulți suceveni s-au adunat luni, 5 ianuarie 2026, în fața Primăriei din Salcea, protestând față de creşterea taxelor şi impozitelor locale. Cetățenii au fost întâmpinați de primarul Ezekiel Belțic, care a ieșit să discute cu aceștia.

Potrivit Suceava Live, unul dintre motivele declanșării protestului este majorarea taxei de salubrizare la 300 de lei pe an, pentru fiecare persoană.

„Mincinosule”, i-a strigat un bărbat, în timp ce un alt localnic i-a spus: „Gata cu şmecheria”. Alți localnici i-au cerut primarului să-și dea demisia.

Protestatarii i-au mai solicitat primarului măsuri împotriva câinilor fără stăpân, dar și despre taxa pentru locul de veci.

Totodată, mai mulți cetățeni au întrebat despre o serie de investiții din localitatea Văratec și i-au solicitat edilului să găsească soluții și să ia măsuri benefice pentru cetățenii orașului Salcea, scrie publicația locală.

Primarul Ezekiel Belțic a anunțat că în viitorul apropiat, la Căminul Cultural Salcea va avea loc o întâlnire cu reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor, la care vor lua parte și reprezentanții operatorului de salubrizare, dar și cetățenii care doresc să participe.

Într-o postare făcută pe Facebook în prima zi a anului, primarul oraşului Salcea a explicat că înţelege „supărarea, insatisfacţia şi neplăcerea fiecăruia” şi a promis „diferite măsuri de sprijin” pentru cetăţenii oraşului care vor fi afectaţi de creşterea impozitelor şi taxelor.

El nu a precizat încă ce măsuri vor fi luate şi în ce va consta acest sprijin.

„În anul 2026, îmi doresc să fim mulţumitori pentru familia şi comunitatea din care facem parte, să iubim pe toţi cei din jurul nostru, să iertăm pe toţi cei care ne vor greşi, să îi ajutăm pe toţi cei care au nevoie de sprijinul nostru, să nu vorbim de rău pe nimeni, ci să ne apreciem şi să ne preţuim totdeauna”, a încheiat edilul Ezekiel Belţic.