O româncă de 26 de ani s-a spânzurat într-o închisoare din Florența. Penitenciarul, marcat de un val de sinucideri

O tânără româncă de 26 de ani s-a spânzurat în celula sa din penitenciarul în care își executa pedeapsa, în Italia. Incidentul a avut loc la scurt timp după ce avocatul ei îi comunicase că ar putea solicita arestul la domiciliu și se adaugă altor incidente similare petrecute în ultimele zile, în același loc.

Poliția penitenciară și paramedicii sosiți la fața locului nu au reușit să o salveze. Avocatul victimei, care a vizitat-o vineri, a declarat pentru publicația italiană Avvenire că tânăra părea „bine dispusă” și optimistă în privința demersurilor juridice.

Românca fusese arestată în urmă cu un an, fiind acuzată că a atacat un bărbat de 91 de ani în centrul Florenței, provocându-i răni grave. Pe 15 aprilie, aceasta a fost condamnată la patru ani și opt luni de închisoare, în primă instanță, printr-o procedură simplificată.

Sinuciderea a scos din nou la iveală problemele grave ale închisorii Sollicciano, cunoscută pentru supraaglomerare și condiții precare. Penitenciarul găzduiește 565 de deținuți, dintre care 73 sunt femei, în doar 358 de locuri disponibile, cu o rată de supraaglomerare de 158%. În plus, mai puțin de 400 de gardieni lucrează acolo, deși ar fi nevoie de cel puțin 622.

Tragediile s-au ținut lanț în aceeași închisoare, în ultimele zile: s-au mai înregistrat alte două sinucideri. Sâmbătă, un incendiu izbucnit din cauza lipsei de apă a dus la rănirea a opt gardieni.