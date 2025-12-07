search
Rezultate tragerea loto specială de duminică, 7 decembrie, cu premii suplimentare. Peste 8,14 milioane de euro report la Joker

0
0
Publicat:

Duminică, 7 decembrie 2025, Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto de Moș Nicolae. Pentru aceste trageri, a fost suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49 cu 100.000 de lei, pentru Joker cu 50.000 de lei și pentru Loto 5/40 cu 25.000 de lei.

Loteria Română
Loteria Română

  Numerele câștigătoare de duminică, 7 decembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

  La  Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 4,35 milioane de lei (peste 855.600 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,33 milioane de lei (peste 850.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 41,46 milioane de lei (peste 8,14 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 361.100 de lei (peste 70.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 856.700 de lei (peste 168.200 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 38.000 de lei.

La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 88.100 de lei (peste 17.300 de euro).

Premiu consistent acordat la tragerile de joi

La tragerile loto de joi, 4 decembrie, Loteria Română a acordat 24.338 de câștiguri în valoare totală de peste 2,27 milioane de lei. La tragerea Joker s-a câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 720.511,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma Loteriei Române bilete.loto.ro.

Societate

Ghid de cumpărături

