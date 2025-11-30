search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Adevărul
Rezultate loto duminică, 30 noiembrie. Report de 8 milioane de euro la Joker

0
0
Publicat:

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat 27.520 de câştiguri în valoare totală de peste 1,58 milioane de lei.

Trageri loto la Loteria Română FOTO: Facebook/Loteria Română
Trageri loto la Loteria Română FOTO: Facebook/Loteria Română

Numerele câștigătoare de duminică, 30 noiembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 3,14 milioane de lei (peste 616.900 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,11 milioane de lei (peste 807.900 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, reportul este de peste 516.500 de lei (peste 101.400 de euro). La Noroc Plus este la categoria I un report de peste 290.160 de lei (peste 57.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este un report de aproximativ 684.900 de lei (peste 134.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report la categoria I de peste 76.400 de lei.

Programul agențiilor loto în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie

Duminică, 30 noiembrie 2025 – Deschis

Luni, 1 decembrie 2025 – Închis

