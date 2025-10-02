Rezultate Loto joi, 2 octombrie. Care sunt numerele câștigătoare

Joi, 2 octombrie 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, organizate de Loteria Română. La tragerea de duminică, 28 septembrie, au fost acordate 35.296 de câștiguri în valoare totală de peste 3,07 milioane de lei.





Rezultatele tragerilor din 2 octombrie 2025

Loto 6/49: 30, 9, 47, 23, 5, 10

Noroc: 5 2 8 4 7 5 8

Joker: 15, 4, 23, 3, 10 + 19

Noroc Plus: 3 7 0 3 5 7

Loto 5/40: 31, 13, 5, 6, 35, 27

Super Noroc: 2 9 5 4 7 1

Reporturi și premii puse în joc

Reporturile și premiile puse în joc sunt: Loto 6/49 are un report la categoria I de peste 36,21 milioane de lei (peste 7,13 milioane de euro).

La Noroc, reportul cumulat depășește 2,82 milioane de lei (peste 556.100 de euro). La Joker, categoria I are un report de peste 33,68 milioane de lei (peste 6,63 milioane de euro), iar categoria a II-a un report de peste 1 milion de lei (peste 197.300 de euro).

La Noroc Plus, reportul la categoria I este de peste 109.500 de lei (peste 21.500 de euro). La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 262.300 de lei (peste 51.600 de euro), iar categoria a II-a un report de peste 67.700 de lei (peste 13.300 de euro). La Super Noroc, categoria I are un report de peste 224.500 de lei (peste 44.200 de euro).

Câștigurile notabile de la tragerea Noroc din 28 septembrie 2025 includ la categoria a II-a un premiu de 680.428,80 lei, biletul fiind jucat la o agenție loto din Arad, și la categoria a III-a un premiu de 53.711,56 lei, biletul fiind jucat la o agenție loto din Timișoara.