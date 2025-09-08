A fost câștigat premiul de peste 1,4 milioane de lei la Loto 5/40. Anunțul Loteriei Române

O persoană a câștigat premiul la categoria I a jocului Loto 5 din 40, de peste 1 milion de lei, în urma extragerilor de duminică, 7 septembrie, transmite Loteria Română.

La tragerea Loto 5/40 de duminică, 7 septembrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 1.441.631,20 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

La tragerea Noroc Plus, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 85.420,08 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Iași.

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 82.856,64 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Câmpeni, jud. Alba.

Care au fost numerele câștigătoare

Joker: 12, 6, 41, 43, 4 + 5

Noroc Plus: 3 4 3 2 2 2

Loto 5/40: 19, 27, 8, 23, 20, 7

Super Noroc: 7 5 7 3 7 3

Noroc: 2 8 0 1 5 0 1

Loto 6/49: 7, 43, 47, 6, 13, 42

Joi, 11 septembrie, vor avea loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Astfel, la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,63 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat ce depăşeşte 2,79 milioane de lei (peste 550.600 de euro).