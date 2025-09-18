Rezultate Loto joi, 18 septembrie. Care sunt numerele câștigătoare

Joi, 18 septembrie 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare, care au avut loc duminică, 14 septembrie, Loteria Română a acordat peste 50.200 de câștiguri în valoare totală de peste 4,46 milioane de lei.

Numerele câștigătoare

Loto 6/49: 5, 8, 4, 14, 42, 39

Noroc: 5 4 6 0 3 8 2

Joker: 22, 38, 32, 24, 5 + 13

Noroc Plus: 6 2 5 9 3 8

Loto 5/40: 3, 13, 20, 33, 12, 5

Super Noroc: 2 2 7 8 5 9

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 31,97 milioane de lei (peste 6,30 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,03 milioane de lei (peste 597.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,22 milioane de lei (peste 6,35 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 686.800 de lei (peste 135.400 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 205.100 de lei (peste 40.400 de euro).

A fost câștigat premiul cel mare la Loto 5/40 și Noroc Plus

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 53.342,88 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

La tragerea Noroc Plus, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 221.642,16 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bistrița.

La tragerea suplimentara Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 241.107 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Băilești.

La tragerea principală Loto 5/40 s-a înregistrat un câștig de categoria a II-a în valoare de 62.987 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Alexandria.