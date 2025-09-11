Trageri Loto joi, 11 septembrie. Numerele câştigătoare și premiile puse în joc

Joi, 11 septembrie 2025, Loteria Română a organizat noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 7 septembrie, s-au acordat 26.730 de câștiguri în valoare totală de peste 3,80 milioane de lei.

Numerele câștigătoare

Joker: 36, 8, 22, 5, 14 + 20

Noroc Plus: 8 7 2 1 5 2

Loto 5/40: 40, 24, 6, 17, 22, 10

Super Noroc: 1 3 5 5 8 2

Noroc: 2 7 7 5 8 1 4

Loto 6/49: 36, 13, 23, 30, 40, 4

Premiile puse în joc

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 28,63 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,79 milioane de lei (peste 550.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 31,07 milioane de lei (peste 6,11 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 460.700 de lei (peste 90.700 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 166.300 de lei (peste 32.700 de euro).

La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 201.600 de lei (peste 39.700 de euro).