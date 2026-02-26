search
Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Reforma lui Bolojan, între „marea curățenie” și teama de execuții în funcție de pile. Ce cred românii despre tăierile dictate de Guvern

0
0
Publicat:

Cele două Ordonanțe de Urgență adoptate de Guvernul României, privind reforma administrației publice și relansarea economică, au stârnit dezbateri aprinse în spațiul public, în special în privința concedierilor vizate în primării.

Ordonanța va reduce numărul de posturi din administrațiile locale. Foto: Freepik.com
Ordonanța va reduce numărul de posturi din administrațiile locale. Foto: Freepik.com

Guvernul României a adoptat două Ordonanțe de Urgență care vor avea un impact important asupra administrației publice și economiei.

Ordonanța care vizează reforma administrației prevede reducerea cheltuielilor și a personalului din sectorul public, precum și unele măsuri de eficientizare și descentralizare a serviciilor publice.

Cea de-a doua Ordonanță introduce facilități fiscale și scheme de sprijin menite să stimuleze investițiile și mediul de afaceri. Actele normative adoptate de Guvern au generat reacții puternice în spațiul public.

Dezbateri pe seama reformei administrative

Unii români reclamă modul în care au fost adoptate aceste măsuri, prin Ordonanțe de Urgență, și consideră că ar fi trebuit dezbătute pe larg în Parlamentul României.

„Noi Parlament mai avem în țara asta?”, întreabă, ironic, un internaut pe platforma Reddit.

Altul crede că reformele anunțate nu vor îmbunătăți vizibil viața românilor.

„Toate măsurile acestea sunt fix zero pentru oamenii de rând. Taxele sunt la fel de mari, salariile la fel de proaste”, se plânge acesta.

Altcineva reclamă concedierile aprobate prin Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern.

„Oamenii aceia care vor rămâne fără loc de muncă ce vor face? Mai ales că nu este deloc ușor, în această perioadă, pe piața muncii”, întreabă acesta.

Un alt român se arată neîncrezător în modul de aplicare al reformei.

„Această «reformă» este doar o tăiere din pix. Cine va decide cine pleacă? Aceeași administrație coruptă. Abia aștept să trecem de la un aparat public parțial funcțional la unul complet nefuncțional”, afirmă acesta.

Altcineva crede că o reformă reală ar trebui să vizeze structura UAT-urilor (comasări, reducerea numărului de primării foarte mici), nu doar tăieri de posturi.

„Unde este reforma privind UAT-urile? Dar cea legată de primăriile din sate cu 10–15 angajați? Nu va face nimeni o reformă reală a UAT-urilor, pentru că asta ar însemna să piardă primari, iar atât PNL, cât și PSD se bazează pe primari pentru campaniile electorale și pentru mobilizarea voturilor. Primarii pierd foarte puțin și au multă libertate în modul în care vor aplica aceste tăieri”, afirmă acesta.

Unii români apreciază reformele anunțate de Guvern și critică reacțiile negative din spațiul public.

„S-a aprobat să se taie 10% din cheltuielile statului. Și se vor tăia posturi din primării de comune, unde tot satul e angajat la primărie să se uite pe pereți. În ordonanța de guvern apare și schimbarea vârstei de pensionare a polițiștilor și cadrelor militare, ca să nu dea două amenzi și apoi să se pensioneze la 40 de ani, cu o pensie de 3.000 de euro. Adică, sincer, nu înțeleg: nu ne plângem de primării că nu fac nimic? Nu ne plângem de angajații din primării, care sunt acolo pentru că sunt din familia primarului, dar nu știu să facă nimic? Ce nu ne convine?”, comentează ironic un alt internaut.

Altcineva concluzionează că „românul este sărac pentru că, atunci când încearcă să i se facă bine, el se plânge și îl bate pe cel care ar fi încercat să-l ajute”.

Concedierile din primării, puse la îndoială

Un român susține că măsurile lovesc în „oamenii obișnuiți” și în angajații din sectorul public, în timp ce companiile mari ar fi protejate sau chiar avantajate fiscal.

„Luăm în continuare de la fraieri, dăm afară oameni (deși aparatul bugetar deja nu poate funcționa cu numărul actual de angajați, pentru că sunt prea puțini acolo unde chiar contează) și ținem firmele mari în puf, ca să plătească și mai puține taxe. Nu e ca și cum România nu ar fi deja un semi-paradis fiscal”, comentează acesta.

Altul îi împărtășește opinia, adăugând că problema României nu este un aparat public prea mare, ci, dimpotrivă, unul prea mic raportat la populația sa, de aproximativ 20 de milioane de români și alți vreo zece milioane care trăiesc în afara țării.

Citește și: Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare: „Vom fi pe creștere economică în 2026, de peste unu la sută”. Ce spune despre TVA

„Cei angajați pe pile, cel mai probabil, vor sta pe poziție. Vor fi dați afară cei fără pile. Unde se va putea, se vor reduce cheltuielile din pix. Legea este făcută într-un format care lasă multă putere primăriilor și nu reformează nimic. Vor scădea niște cheltuieli acum, dar este foarte posibil ca, în 2027, să se crească bugetul la loc”, crede altcineva.

Un internaut consideră însă că primăriile și serviciile de Poliție Locală vor putea funcționa în continuare, chiar și cu reduceri de personal.

„Bolojan trebuia, pur și simplu, să facă reforma magică: una care nu reduce cheltuieli sau beneficii pentru nimeni, nu crește taxe nicăieri și, în același timp, scade deficitul. Cât de greu poate să fie?”, întreabă, ironic, un alt internaut.

Reformele adoptate prin ordonanțe de urgență

Actele normative care vizează reforma administrației publice și pachetul de relansare economică au fost adoptate prin ordonanțe de urgență. Prima dintre ele prevede reducerea cu 10% a posturilor ocupate în administrația locală și diminuarea cu 10% a cheltuielilor de personal la nivel central. Aproximativ 13.000 de funcționari din primării ar putea fi concediați, iar aproape 6.000 de posturi de consilieri personali din cabinetele demnitarilor vor fi eliminate.

Neplata amenzilor rutiere va putea duce la suspendarea automată a permisului (o zi la fiecare 50 de lei neachitați), iar aceeași ordonanță pregătește creșterea treptată a vârstei de pensionare în serviciile de ordine publică.

„Reforma în administrație este una importantă, deoarece vine și rezolvă câteva aspecte legate de administrația locală, dar și din administrația centrală. Le face mai eficiente, cu audituri de personal, reducând bazele de cheltuieli ale administrației. Vine cu precizări legate de susținerea descentralizării, aducând prevederi privind scurtarea procedurilor, simplificarea acestora și crearea de baze legale pentru transferul activelor care azi nu sunt bine gestionate de către aparatul central, cum sunt bazele sportive, către autoritățile locale”, a anunțat premierul Bolojan.

Citește și: Ce cuprinde pachetul de măsuri pentru relansarea economiei: beneficii pentru firme și populație

Pachetul de relansare economică vizează facilități fiscale și măsuri pentru stimularea investițiilor: deduceri de impozite, stimulente pentru listarea la bursă, majorarea plafoanelor pentru TVA și mijloace fixe, posibilitatea revenirii la statutul de microîntreprindere, amortizare super-accelerată și introducerea creditului fiscal.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că acest pachet generează un mediu mai predictibil și mai competitiv pentru investiții, un flux mai mare de capital în economie și capacitatea reală a statului de a atrage proiecte majore, atât pentru companiile românești, cât și pentru investitorii străini.

„Un instrument strategic de 5 miliarde de euro, pachetul de relansare adoptat marți, cu aplicare din acest an până în 2032, transformă radical modelul de dezvoltare al economiei românești: de la consum la investiții scalabile, la inovație, valoare reală adăugată și producție autohtonă”, a anunțat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, pe pagina sa de Facebook.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
digi24.ro
image
Descoperire incredibilă pe șantierul Autostrăzii Transilvania. Traseul autostrăzii a fost deviat cu aproximativ 50 de metri
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu: Lecția celor 4 ani de război în Ucraina. Ce urmează
gandul.ro
image
Cuba susține că a ucis patru persoane după focuri trase de o ambarcațiune din SUA
mediafax.ro
image
Nicușor Dan, executat silit pentru neplata impozitului pe teren. Primăria Predeal a emis un titlu executoriu pe numele președintelui României. Documente
fanatik.ro
image
Armata de geți, sarmați, daci, roxolani este în război cu armata dacilor suveraniști: „Nu-s autentici, ne-au murdărit Dacia noastră!”
libertatea.ro
image
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
digi24.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
"Îngrozitor!" Reacția francezilor, după ce Istvan Kovacs a declanșat "furtuna" în Champions League
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Blocaj la CCR. Judecătorii nu reușesc să se pună de acord pe motivarea deciziei privind pensiile magistraților
antena3.ro
image
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
observatornews.ro
image
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
cancan.ro
image
Ministrul muncii: Pensiile cresc cu sume între 160 și 720 lei. Unii pensionari vor avea 2 creșteri de pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Noi reguli pentru pensiile militare. Vârsta de pensionare, modificată
playtech.ro
image
În ce fel a contribuit Alexandru Țiriac la cariera Soranei Cîrstea. Dezvăluirea care va uimi pe toată lumea
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Daniela, o tânără mamă și soție din Argeș, s-a stins din viață la doar 37 de ani: „La mulți ani ți-am spus acum două zile, iar azi îți spun adio”
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Putin primește o lovitură din propria sa familie. Este rugat cu lacrimi în ochi să oprească războiul
mediaflux.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
Alerga pe malul Dâmboviței și a văzut ceva în apă. Ce a făcut apoi a emoționat mii de oameni: "Ai fost îngerul lui!"
actualitate.net
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
click.ro
image
Trei zodii norocoase după 1 martie! Destinul acestor nativi se schimbă cu 180 de grade la începutul primăverii
click.ro
image
Mierea de albine e sau nu de post? Cum ne dăm seama dacă e naturală sau contrafăcută? Testul rapid al lui Dorel Vișan, care e și apicultor: „Când curge ca apa...”
click.ro
Margot Robbie în The Wolf Of Wall Street foto profimedia 0183328758 jpg
Mare amatoare de senzații tari, o actriță de top s-a lăsat „biciuită până la extaz”. Confesiunile ei ne fac să ne înfiorăm!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Insula Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
Insula turcească Ada Kaleh, vizitată de un grup de elevi din Caransebeș în vara anului 1913
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală

OK! Magazine

image
Un expert în cititul pe buze a dezvăluit ce i-a spus Kate Middleton lui William la BAFTA 2026. Gestul lui a arătat o oarecare tensiune

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Ce face prima dată un medic când ajunge într-o cameră de hotel