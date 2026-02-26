Reforma lui Bolojan, între „marea curățenie” și teama de execuții în funcție de pile. Ce cred românii despre tăierile dictate de Guvern

Cele două Ordonanțe de Urgență adoptate de Guvernul României, privind reforma administrației publice și relansarea economică, au stârnit dezbateri aprinse în spațiul public, în special în privința concedierilor vizate în primării.

Guvernul României a adoptat două Ordonanțe de Urgență care vor avea un impact important asupra administrației publice și economiei.

Ordonanța care vizează reforma administrației prevede reducerea cheltuielilor și a personalului din sectorul public, precum și unele măsuri de eficientizare și descentralizare a serviciilor publice.

Cea de-a doua Ordonanță introduce facilități fiscale și scheme de sprijin menite să stimuleze investițiile și mediul de afaceri. Actele normative adoptate de Guvern au generat reacții puternice în spațiul public.

Dezbateri pe seama reformei administrative

Unii români reclamă modul în care au fost adoptate aceste măsuri, prin Ordonanțe de Urgență, și consideră că ar fi trebuit dezbătute pe larg în Parlamentul României.

„Noi Parlament mai avem în țara asta?”, întreabă, ironic, un internaut pe platforma Reddit.

Altul crede că reformele anunțate nu vor îmbunătăți vizibil viața românilor.

„Toate măsurile acestea sunt fix zero pentru oamenii de rând. Taxele sunt la fel de mari, salariile la fel de proaste”, se plânge acesta.

Altcineva reclamă concedierile aprobate prin Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern.

„Oamenii aceia care vor rămâne fără loc de muncă ce vor face? Mai ales că nu este deloc ușor, în această perioadă, pe piața muncii”, întreabă acesta.

Un alt român se arată neîncrezător în modul de aplicare al reformei.

„Această «reformă» este doar o tăiere din pix. Cine va decide cine pleacă? Aceeași administrație coruptă. Abia aștept să trecem de la un aparat public parțial funcțional la unul complet nefuncțional”, afirmă acesta.

Altcineva crede că o reformă reală ar trebui să vizeze structura UAT-urilor (comasări, reducerea numărului de primării foarte mici), nu doar tăieri de posturi.

„Unde este reforma privind UAT-urile? Dar cea legată de primăriile din sate cu 10–15 angajați? Nu va face nimeni o reformă reală a UAT-urilor, pentru că asta ar însemna să piardă primari, iar atât PNL, cât și PSD se bazează pe primari pentru campaniile electorale și pentru mobilizarea voturilor. Primarii pierd foarte puțin și au multă libertate în modul în care vor aplica aceste tăieri”, afirmă acesta.

Unii români apreciază reformele anunțate de Guvern și critică reacțiile negative din spațiul public.

„S-a aprobat să se taie 10% din cheltuielile statului. Și se vor tăia posturi din primării de comune, unde tot satul e angajat la primărie să se uite pe pereți. În ordonanța de guvern apare și schimbarea vârstei de pensionare a polițiștilor și cadrelor militare, ca să nu dea două amenzi și apoi să se pensioneze la 40 de ani, cu o pensie de 3.000 de euro. Adică, sincer, nu înțeleg: nu ne plângem de primării că nu fac nimic? Nu ne plângem de angajații din primării, care sunt acolo pentru că sunt din familia primarului, dar nu știu să facă nimic? Ce nu ne convine?”, comentează ironic un alt internaut.

Altcineva concluzionează că „românul este sărac pentru că, atunci când încearcă să i se facă bine, el se plânge și îl bate pe cel care ar fi încercat să-l ajute”.

Concedierile din primării, puse la îndoială

Un român susține că măsurile lovesc în „oamenii obișnuiți” și în angajații din sectorul public, în timp ce companiile mari ar fi protejate sau chiar avantajate fiscal.

„Luăm în continuare de la fraieri, dăm afară oameni (deși aparatul bugetar deja nu poate funcționa cu numărul actual de angajați, pentru că sunt prea puțini acolo unde chiar contează) și ținem firmele mari în puf, ca să plătească și mai puține taxe. Nu e ca și cum România nu ar fi deja un semi-paradis fiscal”, comentează acesta.

Altul îi împărtășește opinia, adăugând că problema României nu este un aparat public prea mare, ci, dimpotrivă, unul prea mic raportat la populația sa, de aproximativ 20 de milioane de români și alți vreo zece milioane care trăiesc în afara țării.

„Cei angajați pe pile, cel mai probabil, vor sta pe poziție. Vor fi dați afară cei fără pile. Unde se va putea, se vor reduce cheltuielile din pix. Legea este făcută într-un format care lasă multă putere primăriilor și nu reformează nimic. Vor scădea niște cheltuieli acum, dar este foarte posibil ca, în 2027, să se crească bugetul la loc”, crede altcineva.

Un internaut consideră însă că primăriile și serviciile de Poliție Locală vor putea funcționa în continuare, chiar și cu reduceri de personal.

„Bolojan trebuia, pur și simplu, să facă reforma magică: una care nu reduce cheltuieli sau beneficii pentru nimeni, nu crește taxe nicăieri și, în același timp, scade deficitul. Cât de greu poate să fie?”, întreabă, ironic, un alt internaut.

Reformele adoptate prin ordonanțe de urgență

Actele normative care vizează reforma administrației publice și pachetul de relansare economică au fost adoptate prin ordonanțe de urgență. Prima dintre ele prevede reducerea cu 10% a posturilor ocupate în administrația locală și diminuarea cu 10% a cheltuielilor de personal la nivel central. Aproximativ 13.000 de funcționari din primării ar putea fi concediați, iar aproape 6.000 de posturi de consilieri personali din cabinetele demnitarilor vor fi eliminate.

Neplata amenzilor rutiere va putea duce la suspendarea automată a permisului (o zi la fiecare 50 de lei neachitați), iar aceeași ordonanță pregătește creșterea treptată a vârstei de pensionare în serviciile de ordine publică.

„Reforma în administrație este una importantă, deoarece vine și rezolvă câteva aspecte legate de administrația locală, dar și din administrația centrală. Le face mai eficiente, cu audituri de personal, reducând bazele de cheltuieli ale administrației. Vine cu precizări legate de susținerea descentralizării, aducând prevederi privind scurtarea procedurilor, simplificarea acestora și crearea de baze legale pentru transferul activelor care azi nu sunt bine gestionate de către aparatul central, cum sunt bazele sportive, către autoritățile locale”, a anunțat premierul Bolojan.

Pachetul de relansare economică vizează facilități fiscale și măsuri pentru stimularea investițiilor: deduceri de impozite, stimulente pentru listarea la bursă, majorarea plafoanelor pentru TVA și mijloace fixe, posibilitatea revenirii la statutul de microîntreprindere, amortizare super-accelerată și introducerea creditului fiscal.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că acest pachet generează un mediu mai predictibil și mai competitiv pentru investiții, un flux mai mare de capital în economie și capacitatea reală a statului de a atrage proiecte majore, atât pentru companiile românești, cât și pentru investitorii străini.

„Un instrument strategic de 5 miliarde de euro, pachetul de relansare adoptat marți, cu aplicare din acest an până în 2032, transformă radical modelul de dezvoltare al economiei românești: de la consum la investiții scalabile, la inovație, valoare reală adăugată și producție autohtonă”, a anunțat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, pe pagina sa de Facebook.