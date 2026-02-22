search
Duminică, 22 Februarie 2026
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare: „Vom fi pe creștere economică în 2026, de peste unu la sută". Ce spune despre TVA

Publicat:

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică seară că România ar urma să revină pe creștere economică în 2026, cu un avans de peste 1%, susținut de fondurile europene și investițiile publice.

Alexandru Nazare FOTO Inquam photos / Octav Ganea
Alexandru Nazare FOTO Inquam photos / Octav Ganea

Autoritățile lucrează la definitivarea bugetului pentru 2026 și estimează o revenire a economiei, după un an 2025 marcat de o creștere modestă și de contracții în ultimele trimestre, a susținut Alexandru Nazare la TVR Info.

"Lucrăm foarte intens la buget, împreună cu toți ordonatorii de credite și cu toate ministerele. A fost o activitate foarte intensă în aceste săptămâni de la începutul anului. Ce pot să vă spun este că proiecția de creștere economică pentru 2026 este de peste 1%", a spus Alexandru Nazare.

Potrivit Ministrului Finanțelor, în 2025, la final de an, per ansamblu, România a avut o creștere economică de 0,6%, chiar dacă în ultimele două trimestre, pe zona sezonieră, a existat o mică contracție în trimestrul al treilea și o contracție mai mare în trimestrul al patrulea. 

În ceea ce privește deficitul, el a declarat: "Deficitul din 2025 a fost aproximativ suprapus, ca procent din PIB, peste cel din 2024, până în luna septembrie. Pentru cei care considerau că măsurile luate în 2025 nu și-au atins efectele, acest grafic arată că, de fapt, au fost eficiente, iar eficiența lor se vede în economiile realizate în lunile octombrie, noiembrie și decembrie."

"Practic, am avut o ajustare a deficitului cash de aproape 1% din PIB, mai mare decât cea preconizată și peste ținta pe care am agreat-o cu Comisia Europeană. Acest lucru ne-a ajutat foarte mult la începutul lui 2026 și se vede în evoluția dobânzilor", a adăugat Alexandru Nazare.

El a susținut, totodată, că "investitorii și piețele au căpătat mai multă încredere, pentru că au văzut că România a reușit un rezultat mai bun. Nu este o situație obișnuită, pentru că România surprindea, de obicei, în sens invers, cu deficite mai mari. Acum, am avut un deficit mai mic".

"Am reușit să reducem dobânzile într-un interval de aproape șapte luni și jumătate. Este o scădere semnificativă, care va ajuta foarte mult economia. Cu cât dobânzile scad mai mult, cu atât statul se poate împrumuta mai ieftin și rămân mai mulți bani în piață, atât pentru companii, cât și pentru persoane fizice.

Toate aceste lucruri au un efect foarte important în economie. În acest grafic vedem scăderea dobânzilor doar din luna ianuarie. Într-o singură lună, pe maturități de trei și patru ani, scăderea este destul de pronunțată. De la 6,5 la 6,2, de la 6,6 la 6,28", a mai explicat ministrul.

Ce spune despre creșterea TVA

Ministrul Finanțelor a dat asigurări că bugetul pentru 2026 nu include creșteri de taxe, inclusiv în ceea ce privește taxa pe valoare adăugată.

"Am spus-o, cred, în fiecare lună a anului trecut, și în septembrie, și în octombrie, și în noiembrie, și în decembrie. Și o spun și astăzi: nu avem această ipoteză de creștere a TVA-ului pentru 2026. Nu am operat cu această ipoteză în proiecția bugetară care este în lucru astăzi și nu avem alte taxe proiectate pentru 2026. Toate aceste lucruri iau în calcul faptul că măsurile adoptate anul trecut vor fi suficiente în acest an, în 2026, bineînțeles, alături de disciplina fiscal-bugetară, care este absolut necesară, astfel încât să ajungem la 6,2", a spus ministrul Finanțelor.

Întrebat dacă exclude complet o majorare a TVA, Alexandru Nazare a reiterat că această variantă nu a fost inclusă în construcția bugetară.

"Nu am luat în calcul o astfel de creștere la construcția bugetului.

Ne străduim foarte mult să construim un buget responsabil. Un buget responsabil înseamnă cheltuieli evaluate corect, nu subevaluate, și venituri evaluate corect, nu supraevaluate. La predictibilitate ajungem prin construcția unui buget corect.Problemele din anii trecuți au plecat, practic, din construcția bugetară. Printr-o construcție bugetară corectă putem asigura faptul că, în cursul anului, cu cât estimăm banii mai bine și cu cât îi proiectăm mai bine… Vă amintiți că anul trecut s-au epuizat bugetele de salarii la anumite agenții și ministere și nu eram nici măcar în toamnă. Deci, cu cât le proiectăm mai bine, cu atât nu vom avea surprize în partea a doua a anului sau la mijlocul anului", a adăugat Alexandru Nazare.

