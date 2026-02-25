Ce conține reforma administrației publice, transmisă de Bolojan către Monitorul Oficial. Anunțul de ultimă oră al premierului

Premierul Ilie Bolojan anunță miercuri, 25 februarie, transmiterea către Monitorul Oficial a ordonanței privind reforma administrației publice, înainte de a pleca la Bruxelles.

„Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare. Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe adoptate în ședința de Guvern de ieri seară: reforma administrației publice și cea privind relansarea economică”, a scris premierul Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

Premierul precizează că, prin ordonanța adoptată marți seară de Guvern care aduce măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, va fi redusă risipa în administrație, va fi asigurată o administrație mai eficientă și vor fi mutate deciziile mai aproape de oameni.

Cea de-a doua ordonanță adoptată de Executiv în aceeași ședință de guvern, marți seară, privind pachetul de relansare economică, crește producția internă, susține exportul și investițiile strategice și asigură o relansare a creșterii economice, precizează premierul.

Ordonanța privind reforma administrației publice a fost aprobată marți seară după luni de negocieri între liderii coaliției. în paralel, pachetul de relansare economică a fost condiționat de PSD.

Necesitatea aprobării celor două ordonanțe vine în contextul în care guvernanții se pregătesc să încheie bugetul de stat pe 2026 la finalul săptămânii.