Un tânăr riscă până la 10 ani de închisoare, după ce a furat suvițe de păr natural. Prejudiciul se ridică la aproape 200.000 de euro

Un bărbat în vârstă de 29 de ani a fost reținut de polițiștii din Varșovia, fiind suspectat că a spart un coafor de unde a furat sute de extensii de păr natural, prejudiciul fiind estimat la peste 800.000 de zloți, echivalentul a aproximativ 200.000 de euro.

Fapta a avut loc în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2026. Potrivit autorităților, suspectul a pătruns în clădire printr-o fereastră din camera tehnică, profitând de întuneric, informează presa din Polonia.

„A intrat în salon, de unde a furat câteva sute de șuvițe de păr natural. De asemenea, a distrus câteva dintre șuvițe”, a declarat Marta Haberska, reprezentant al poliției poloneze.

În urma analizării probelor și a verificărilor efectuate, oamenii legii au reușit să identifice și să localizeze suspectul, care a fost arestat ulterior.

Poliția a precizat că bărbatul este cercetat pentru furt calificat, infracțiune pedepsită de Codul Penal polonez cu până la 10 ani de închisoare.

La solicitarea procurorilor, instanța a dispus plasarea acestuia în arest preventiv pentru o perioadă de trei luni. Ancheta este în desfășurare, autoritățile urmărind să stabilească circumstanțele cazului.