search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un tânăr riscă până la 10 ani de închisoare, după ce a furat suvițe de păr natural. Prejudiciul se ridică la aproape 200.000 de euro

0
0
Publicat:

Un bărbat în vârstă de 29 de ani a fost reținut de polițiștii din Varșovia, fiind suspectat că a spart un coafor de unde a furat sute de extensii de păr natural, prejudiciul fiind estimat la peste 800.000 de zloți, echivalentul a aproximativ 200.000 de euro.

Tânărul riscă până la 10 ani de închisoare. FOTO: colaj X/@rdcpolskieradio
Tânărul riscă până la 10 ani de închisoare. FOTO: colaj X/@rdcpolskieradio

Fapta a avut loc în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2026. Potrivit autorităților, suspectul a pătruns în clădire printr-o fereastră din camera tehnică, profitând de întuneric, informează presa din Polonia.

„A intrat în salon, de unde a furat câteva sute de șuvițe de păr natural. De asemenea, a distrus câteva dintre șuvițe”, a declarat Marta Haberska, reprezentant al poliției poloneze.

În urma analizării probelor și a verificărilor efectuate, oamenii legii au reușit să identifice și să localizeze suspectul, care a fost arestat ulterior.

Poliția a precizat că bărbatul este cercetat pentru furt calificat, infracțiune pedepsită de Codul Penal polonez cu până la 10 ani de închisoare.

La solicitarea procurorilor, instanța a dispus plasarea acestuia în arest preventiv pentru o perioadă de trei luni. Ancheta este în desfășurare, autoritățile urmărind să stabilească circumstanțele cazului.

Tânărul riscă până la 10 ani de închisoare. FOTO: X/@rdcpolskieradio
Imaginea 1/2: Tânărul riscă până la 10 ani de închisoare. FOTO: X/@rdcpolskieradio
Tânărul riscă până la 10 ani de închisoare. FOTO: X/@rdcpolskieradio
Tânărul riscă până la 10 ani de închisoare. FOTO: X/@rdcpolskieradio
Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
digi24.ro
image
Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla
stirileprotv.ro
image
Nicolae Ceauşescu, omagiat de nostalgici, de ziua lui. Câți oameni s-au strâns la mormântul din Ghencea. ”Nu a făcut un rău, a făcut răul necesar”
gandul.ro
image
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
mediafax.ro
image
Filmul în care apare legenda Universității Craiova alături de actori din Casa del Papel și Game of Thrones. Va rupe topul în două
fanatik.ro
image
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare dacă conflictul din Ucraina ia amploare: „Pentru a aduce Europa la rațiune”
libertatea.ro
image
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria, dar nu a reușit să pornească locomotiva
digi24.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
Doi cicloni din Mediterană schimbă vremea în România: ANM anunță ploi torențiale, vânt puternic și temperaturi peste normalul perioadei
antena3.ro
image
Vânătoarea ucigaşului lui Mario, transmisă live pe TikTok. 200 de oameni s-au strâns în faţa casei bunicilor
observatornews.ro
image
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
cancan.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
prosport.ro
image
Ce faci dacă părinții au construit casa fără acte și ți-au lăsat-o moștenire. Cum dovedești dreptul de proprietate
playtech.ro
image
Gigi Becali, anunț despre plecarea lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii a doua zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! A spus totul în fața bazei de pregătire din Berceni
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Minorii implicați în moartea lui Mario au mai făcut o victimă! Au bătut un... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
wowbiz.ro
image
Un fenomen mai „periculos” decât vortexul polar urmează în luna februarie, un nou ciclon-bombă aduce ninsori
romaniatv.net
image
CNPP, la ora bilanțului. Anunț privind pensia medie, dar și ajutorul social
mediaflux.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
click.ro
image
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
click.ro
image
Dezvăluiri din culise! Ce s-a întâmplat la Românii au talent între Carmen Tănase și Bobo. Andi Moisescu: „M-am și gândit, mamă, cum o reacționa Carmen”
click.ro
Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei foto GettyImages 56237823 (5) jpg
Despărțire șocantă la început de 2026. Prințul îi spune adio soției după 25 de ani de mariaj și divorțează brusc
okmagazine.ro
Kate vs Camilla, mâncare, Profimedia (2) jpg
Mâncarea preferată a Prințesei Kate e detestată de Regina Camilla. Soția lui Charles nici nu vrea s-audă de acest aliment
okmagazine.ro
Jessie Buckley foto Profimedia jpg
E favorită la Oscar, iar succesul ei se datorează unui singur lucru – a crescut fără televizor!
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”

OK! Magazine

image
Mâncarea preferată a Prințesei Kate e detestată de Regina Camilla. Soția lui Charles nici nu vrea s-audă de acest aliment

Click! Pentru femei

image
E favorită la Oscar, iar succesul ei se datorează unui singur lucru – a crescut fără televizor!

Click! Sănătate

image
Atenţie! Tensiunea poate creşte brusc în aceste situaţii! Sfatul medicului