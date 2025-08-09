Video O vidră a ajuns într-un coafor din Carei. Jandarmii au ajutat-o să ajungă pe malul râului Crasna, în mediul ei natural

Misiune inedită pentru jandarmii din Satu Mare, care au intervenit pentru a captura o vidră a care a pătruns într-un salon de coafură. Animalul a fost salvat și relocat în mediul natural.

Potrivit Jardarmeriei Române, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, un echipaj din cadrul Detașamentului 3 Jandarmi Carei a fost solicitat să intervină într-o situație mai puțin obișnuită: o vidră pătrunsese, speriată și dezorientată, în incinta unui salon de coafură din municipiul Carei.

„Ajunși la fața locului, jandarmii au acționat cu răbdare și grijă, reușind să captureze animalul fără a-i provoca răni și fără a pune în pericol persoanele aflate în apropiere. Vidra, a fost apoi eliberată cu grijă în mediul ei natural, pe malul râului Crasna, acolo unde îi este locul”, a transmis Jandarmeria Română.

Vidra (Lutra lutra) este o specie strict protejată atât prin legislația națională, cât și prin convențiile internaționale. În România, Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, Legea nr. 197/2007, Legea nr. 215/2008, O.U.G. nr. 102/2010 și Legea nr. 149/2015 impun protecție strictă pentru această specie.

Reprezentații Jandarmeriei au transmis și o serie de recomandări pentru cetățeni

„În cazul în care întâlniți animale sălbatice, mai ales specii protejate, în zone locuite: nu încercați capturarea lor pe cont propriu; evitați orice acțiune care le poate răni sau stresa; solicitați sprijinul autorităților competente prin apel la 112”, au precizat jandarmii.