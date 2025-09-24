Viteză limitată la maxim 25 km/h și cască obligatorie pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ce modificări mai pregătesc parlamentarii

Potrivit unor modificări legislative propuse în Parlament, copiii ar putea folosi trotinetele de la 16 ani, nu de la 14, ca în prezent.

Parlamentarii vor să limiteze viteza maximă a trotinetelor la 25 de kilometri la oră, iar casca de protecție să fie obligatorie, indiferent de vârstă. Asta după ce în țară s-au înregistrat foarte multe accidente produse de tineri.

Parlamentarii au propus deja amendamente la actuala legislație.

„Maximum 25km/h viteza de deplasare, la o putere a motorului de 2 kw. Purtarea căștii de protecție devine obligatorie. O altă provocare vizează introducerea unei asigurări obligatorii de răspundere civilă, în cazul pagubelor produse terților”, a declarat pentru Stirile ProTV Lucian Bode, președinte Comisia pentru Transporturi și Infrastructură.

Totodată, minorii ar putea folosi trotinetele de la 16 ani, nu de la 14, ca în prezent.

Peste 1.000 de accidente grave cu trotinete electrice

În România circulă acum 18.000 de trotinete de închiriat și 60.000 personale. Iar în acest an au fost deja peste 1.000 de accidente cu victime sau pagube importante, soldate cu șapte decese.

După modificările legislative, un vot final se va da în plenul Parlamentului peste două săptămâni.