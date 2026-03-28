Video Protest în trafic într-un mare oraș pentru carburanți mai ieftini: coloane de mașini, claxoane și alimentare de doar 50 de bani la benzinării

Pentru a atrage atenția asupra scumpirii carburanților, zeci de șoferi din Pitești au organizat sâmbătă, 28 martie, un protest simbolic: au circulat în coloană pe bulevardul central și au alimentat cu doar 50 de bani la o benzinărie.

Participanții au mers în coloană pe banda a doua a bulevardului principal, cu aproximativ 30 km/h, claxonând pentru a-și exprima nemulțumirea față de prețurile tot mai mari la benzină și motorină.

Acțiunea nu a rămas fără consecințe. Polițiștii și jandarmii au aplicat mai multe amenzi, ceea ce a determinat ca pe parcurs unii șoferi să renunțe la protest. La capătul traseului, spre comuna Bascov, punctul final al marșului, au ajuns mai puțin de jumătate dintre participanți.

În paralel, prețurile la carburanți au continuat să crească în majoritatea orașelor mari din România.

Potrivit datelor peco-online.ro, sâmbătă, 28 martie, cea mai ieftină benzină din țară era 9,13 lei/l la stația Petrolium din Reghin, Mureș, iar cea mai ieftină motorină standard, 9,99 lei/l, la DHR Cluj-Napoca.

În principalele orașe, cele mai mici prețuri la carburanți erau de 9,28 lei/l benzină și 10,11 lei/l motorină în București, 9,28 lei/l benzină și 9,99 lei/l motorină în Cluj-Napoca, 9,25 lei/l benzină și 10,11 lei/l motorină în Timișoara, 9,24 lei/l benzină și 10,11 lei/l motorină în Iași, și 9,28 lei/l benzină și 10,10 lei/l motorină în Constanța.