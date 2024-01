Șoferii care conduc autoturisme electrice fac mai multe accidente decât cei cu mașini pe benzină. Care este cauza

Accidentele provocate de mașinile electrice sunt mai frecvente decât cele ale autoturismelor pe benzină, motivul fiind în principal durata de adaptare a șoferilor pe astfel de autovehicule.

Una dintre cele mai mari companii de închirieri auto din lume, Hertz, a anunțat recent că vinde 20.000 de mașini electrice din flota sa și le înlocuiește cu unele pe benzină. Un motiv pe care compania l-a invocat este acela că șoferii continuau să facă accidente cu mașinile electrice.

CEO-ul Hertz, Stephen Scherr, a remarcat și faptul că costurile reparațiilor la un vehicul electric sunt, de regulă, mult mai mari.

Totodată, cercetătorii de la LexisNexis Risk Solutions care au analizat datele de asigurare au descoperit că șoferii de mașini de închiriat nu sunt singurii care întâmpină probleme în a evita accidentele cu mașini electrice, potrivit CNN.

Aceștia au mai descoperit că, atunci când proprietarii de vehicule trec de la mașini cu motoare pe benzină la mașini electrice, au tendința de a face mai multe accidente. Astfel, frecvența cererilor de asigurare crește cu aproximativ 14,3%, în timp ce sumele care trebuie plătite cresc cu 14,5%, conform datelor.

Creșterea incidentelor este cea mai mare în primul an sau în doi după ce șoferii trec la un vehicul electric, dar scade după aceea, potrivit LexisNexis, probabil pe măsură ce oamenii se obișnuiesc să conducă noul model.

Conducerea ambelor tipuri de mașini duce la probleme mai mari

Există mult mai puține probleme atunci când un șofer trece de la un vehicul cu motor pe benzină la altul.

Cele două companii citate spun că "vehiculele electrice" înseamnă în mare parte Tesla. Acestea au reprezentat 80% din flota de vehicule electrice a Hertz. Tesla reprezintă, de asemenea, majoritatea, vehiculelor electrice private, fiind cele mai vândute mașini electrice noi în SUA.

Cu toate acestea, cercetătorii de la LexisNexis au observat anterior tendințe similare în China, unde există mult mai multe vehicule electrice – nemaifiind vorba despre Tesla.

Accidentele sunt și mai frecvente în gospodăriile cu un model pe benzină și unul electric, indicând faptul că schimbarea regulată de la unul la altul accentuează problemele.

Highway Loss Data Institute, o organizație cu sediul în SUA finanțată de industria asigurărilor, nu a constatat rate mai mari de accidente pentru vehiculele Tesla sau alte vehicule electrice în general, pe baza cererilor generale de asigurare. Cu toate acestea, mașinile Tesla au tendința de a avea costuri mai mari de solicitare, conform HLDI.

Vehiculele Tesla, mai rapide decât cele clasice

În multe privințe, nu există o diferență semnificativă între conducerea unui vehicul cu motoare cu ardere internă și a unui model electric precum Tesla. Există un pedala de frână și o pedala de accelerație și un volan. Dar există unele diferențe cheie între conducerea unui autoturism Tesla, precum și a altor modele electrice, și conducerea mașinilor cu motoare pe benzină.

De exemplu, vehiculele Tesla nu au un buton "Start" pentru a porni și opri vehiculul. În schimb, odată ce șoferul se așază în mașină, aceasta pornește instantaneu. Când șoferul iese, vehiculul se oprește singur. Deoarece este un vehicul electric, fără sunet sau vibrații ale motorului, diferența între pornit și oprit poate fi uneori mai greu de observat.

Poate mai important, vehiculele electrice precum Tesla sunt rapide datorită motoarelor electrice puternice, și pot accelera mult mai rapid decât vehiculele cu motoare pe benzină obișnuite.

De exemplu, un Tesla Model 3 Long Range poate ajunge de la zero la 100 km/h în 4,1 secunde, potrivit Car and Driver. BMW 330i, spre comparație, atinge aceeași viteză cu o secundă mai târziu. Tesla Model 3 Performance poate dezvolta aceeași viteză în 3,1 secunde, potrivit testelor Car and Driver. Această rapiditate era, înainte de Tesla, asociată cu mașinile sport de performanță.

Motorul prea silențios

În industria asigurărilor, există o legătură de lungă durată între puterea motoarelor și frecvența și cuantumul cererilor de asigurare. Mașinile rapide lovesc lucrurile mai des și le lovesc mai tare, ducând la accidente mai multe și mai severe. Adăugat la aceasta, vehiculele electrice nu au sunetele obișnuite ale motorului asociate cu accelerația rapidă și vitezele mari, deci este posibil ca șoferii să fie mai puțin conștienți de viteza cu care circulă.

Pe lângă viteza lor sporită, vehiculele electrice sunt și mai grele decât cele cu motoare pe benzină din cauza bateriilor. Acest lucru duce, de asemenea, la mai multe daune în vehiculele lovite de vehiculele electrice, rezultând cereri de asigurare mai mari.

Conducerea cu o singură pedală

Vitezele mari nu sunt neapărat problema, spune reprezentantul LexisNexis. Controlul vitezei este deosebit de critic în medii cu viteză redusă, precum parcările, unde există alte vehicule și stâlpi de beton. Cu mașinile pe benzină, pornirea de pe loc necesită ca motorul să se rotească puțin înainte ca mașina să poată începe să se deplaseze. Nu este cazul vehiculelor electrice, care răspund diferit la presiunea pedalei.

Majoritatea șoferilor sunt antrenați să conducă vehicule cu ardere internă și aplică aceeași presiune pe pedala de accelerație și la cele electrice, dar comportamentul mașinilor este foarte diferit, în special în zonele cu viteză redusă.

Vehiculele electrice pot fi dotate și cu așa-numitul "control cu o singură pedală".

Astfel, vehiculul încetinește rapid atunci când șoferul își ridică piciorul de pe pedala de accelerație, în loc să înainteze cu o viteză redusă treptat.

Obișnuința de a folosi doar o pedală atât pentru pornire și accelerație, cât și pentru oprire poate duce la confuzie în situații de urgență când este necesară o apăsare rapidă pe pedala de frână.