România pregătește ajustarea accizelor la carburanți, în contextul crizei energetice, anunță ministrul Finanțelor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis vineri, 27 martie, că România „trebuie să fie parte din efortul european pentru a limita impactul crizei energetice.”

„Astăzi, în cadrul reuniunii Eurogrup, am discutat despre impactul noului șoc energetic și despre modul în care trebuie să răspundem coordonat la nivel european.

Contextul actual este diferit față de 2022, atunci când prețurile la energie au atins niveluri record, în special ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia. Criza este mai complexă, iar spațiul fiscal este limitat, motiv pentru care este nevoie de instrumente diferite, mai bine calibrate și mai bine coordonate între statele membre”, a declarat Nazare într-o postare pe Facebook.

El subliniază necesitatea unei coordonări mai strânse între miniștrii de finanțe și energie, la nivel național și european, pentru a găsi soluții comune și coerente.

„La nivel național, lucrăm intens la a doua etapă de măsuri. La Ministerul Finanțelor suntem într-un stadiu avansat în elaborarea Ordonanței de Urgență care va introduce un mecanism transparent de ajustare a accizelor pentru carburanți.

Acest mecanism de accizare dinamică, care se va simți direct în temperarea creşterii prețurilor la pompă, este gândit pentru a răspunde direct șocurilor externe și pentru a permite ajustări graduale, în funcție de creșterea simultană a prețurilor si a cotațiilor internationale.”

