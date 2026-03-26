Analiză Ordonanța invizibilă de combatere a creșterii prețurilor la carburanți: „Scade riscul penuriei, dar efectele sunt inexistente”

Ordonanța privind combaterea creșterii prețurilor la carburanți, adoptată joi, este mai bună decât varianta vehiculată la începutul săptămânii, deoarece scade riscul penuriei, spune expertul în energie Dumitru Chisăliță. Din păcate, efectele acesteia la pompă vor fi aproape inexistente.

Guvernul a adoptat, joi, Ordonanța de Urgență privind combaterea creșterii prețurilor la carburanți într-o variantă modificată comparativ cu cea vehiculată la începutul săptămânii, care prevedea limitarea la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni, măsura fiind aplicabilă pe întreg lanțul de aprovizionare.

„Din punctul meu de vedere, este o variantă mai bună, deoarece riscul de a apărea penuria s-a diminuat foarte, foarte mult. Dar în același timp efectele o să fie nesemnimificative la nivelul prețului. E foarte bine că nu s-a mers mai departe cu vechea formă a Ordonanței”, a declarat pentru „Adevărul”, Dumitru Chisăliță, Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

El a explicat că odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței prețul motorinei/benzinei va scădea cu 5 bani, 10 bani până la maximum 20 de bani. „Nici măcar până săptămâna viitoare nu va rezista această scădere. În câteva zile va fi spulberată de creșterea costurilor”, a precizat el.

Cum se calculează noua plafonare

Expertul a explicat că actul normativ stabilește că valoarea medie a adaosului comercial pentru benzină, motorină și țiței nu poate depăși media anuală a adaosului practicat în 2025 de fiecare operator economic. Definiția este una contabilă, adaosul reprezintă diferența dintre prețurile de vânzare și costul de achiziție sau de producție.

Nerespectarea plafonului este sancționată cu amenzi între 0,5% și 1% din cifra de afaceri.

„La prima vedere, mecanismul pare clar dacă adaosul este limitat, atunci și prețurile ar trebui să scadă. În realitate însă, modul în care este definit adaosul și structura industriei petroliere complică semnificativ lucrurile”, a explicat el.

Chisăliță a făcut o simulare de calcul a adaosului:

În termeni simpli: Preț (fără taxe) = Cost total × (1 + rata adaosului)

Pentru anul 2025, structura ar fi fost următoarea: cost total: cca. 3,10 lei/l; adaos mediu: cca. 15% - 0,465 lei/l; preț net: cca. 3,56 lei/l.

În 2026, costul ajunge la aproximativ 4,20 lei/l. Dacă adaosul rămâne plafonat la 15%, rezultă: adaos: cca, 0,63 lei/l; preț net: cca, 4,83 lei/l.

„Rezultă un aspect esențial chiar dacă procentul de adaos nu crește, valoarea absolută a acestuia crește odată cu costul. Plafonarea nu limitează prețul final, ci doar raportul dintre preț și cost”, explică expertul.

Prin urmare: dacă costurile cresc, prețurile pot crește în continuare; adaosul, exprimat în lei, crește automat; efectul asupra consumatorului este limitat.

Chisăliță a explicat că dintr-o creștere de aproximativ 30% a prețului motorinei de la începutul lui 2026: circa 3,75% provine din accize; aproximativ 22% din creșterea costurilor; doar cca. 2–4% din variația adaosului.

„Prin urmare, plafonarea atacă un factor secundar al scumpirii”, arată expertul.

Cu cât ar putea scădea prețul

Chisăliță explică cu cât ar putea scădea prețul la motorină: „Dacă măsura ar fi aplicată strict și complet eficient: reducerea posibilă ar fi de aproximativ 0,05 – 0,15 lei/l, în scenarii mai optimiste: până la 0,20 lei/l. Raportat la un preț de 10 lei/l, impactul este de aproximativ 1% – 2%. Prin urmare, efectul este mai degrabă marginal”.

„Există momente în care statul intervine ferm, își asumă costuri și schimbă realitatea. Și există momente — din ce în ce mai dese — în care statul doar simulează intervenția. Această Ordonanță de Urgență aparține, fără echivoc, celei de-a doua categorii. Nu este o măsură economică reală. Este un gest politic ambalat în limbaj tehnic, conceput nu pentru a schimba piața, ci pentru a calma percepția publică”, a declarat specialistul.

Expertul spune că Ordonanța nu rezolvă problema, ci o administrează mediatic. El susține că Guvernul evită deliberat măsurile care ar avea efecte reale: plafonarea prețurilor, care ar duce la risc de penurie; subvențiile, care ar duce la cost bugetar masiv; reducerea taxelor, care ar duce la pierderi fiscale.

„În locul acestora, alege varianta confortabilă, o intervenție vagă, greu de măsurat, ușor de justificat. Rezultatul. Nu scade pretul. Nu schimbă mecanismele pieței. Nu generează costuri politice. Este, practic, politică fără consecințe”, concluzionează el.

Problema reală - ambiguitatea care deschide ușa posibilelor abuzuri

Chisăliță spune că un alt scop al ordonanței este simbolic: transmite că statul este atent, sugerează vigilență față de „speculă” , creează iluzia unui control. „Dar piețele nu reacționează la iluzii. Actorii economici înțeleg foarte bine diferența dintre reglementare dură și declarație mascată în reglementare . Această OUG este, în esență, a doua variantă”.

„Adevărata vulnerabilitate nu este lipsa de efect, ci spațiul de interpretare”, detaliază el.

Termeni precum: „cost de producție, „cost de achiziție”, „înregistrate în contabilitate” nu sunt doar tehnici — sunt elastici.

„Iar elasticitatea în legislație înseamnă un singur lucru putere discreționară în aplicare. Consecințele? Controale selective, interpretări diferite pentru aceleași situatii, posibilitatea de sancționare arbitrară Nu ai o regulă. clară. Ai un instrument de presiune”, conchide el.

Punctul vulnerabil al reglementării este chiar definiția: adaos = venituri – costuri înregistrate contabil Aceasta permite ajustarea rezultatului nu doar prin preț, ci și prin cost.

Măsura poate fi eludată legal prin majorarea costurilor contabile, transferul de profit în interiorul grupului, prețuri de transfer, optimizare temporală.

„În situații de criză importanța unirii forțelor politice, economice, societate civilă etc., este esența, nu ascunderea măsurilor și ambiguitatea”, concluzionează expertul.