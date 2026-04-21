CTP, atac dur la PSD și la președintele Nicușor Dan: „Sub toate siglele lui, a fost și este un partid antioccidental”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lansat critici dure la adresa PSD și a președintelui Nicușor Dan, în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare și al disputelor privind susținerea premierului Ilie Bolojan. „Cei care l-au votat pe N. Dan în turul 1 de alegeri n-au vrut tovărășia cu PSD”, a spus acesta.

În analiza sa, CTP a transmis că PSD are o continuitate ideologică indiferent de schimbările de denumire. „Acum, PSD este AUR. De fapt, e dintotdeauna. Președintele Dan cheltuiește multă ipocrizie ca să spună că își dorește continuarea «Coaliției din 4 partide prooccidentale». PSD, sub toate siglele lui de-a lungul vremii, a fost și este un partid antioccidental”.

Gazetarul critică modul în care, în opinia sa, funcționează mentalitatea internă din PSD, comparând-o cu reflexe politice din perioada comunistă.

„Pesediștii, de la ultimul membru cotizant până la președintele partidului, au bine înfipt în conștient și subconștient sentimentul că PSD e partidul-stat, așa cum a fost PCR, Partidul Ceaușist Român”, a spus Grindeanu.

Totodată, Cristian Tudor Popescu a ironizat reuniunile social-democraților și modul în care aceștia l-ar percepe pe premierul Ilie Bolojan. „După ’89, că s-au amestecat străinii în țară, a trebuit să fie și niște partide de formă, dar «tot noi suntem». «Revergorării» acestui sentiment i-a fost dedicată masturbarea reciprocă în cadru festiv a 5.000 de pesediști (...) în care Bolojan a fost «chiaburul» trimis la Canal sau în pușcărie în anii ’50”, a precizat CTP.

Criticile continuă și în zona politicii externe, unde gazetarul avertizează asupra consecințelor unei eventuale instabilități politice.

„PSD nu e deranjat de împingerea țării în haos politico-social, într-o prăpastie economico-financiară, care ne poate hărăzi soarta Ungariei lui Orban – tăierea fondurilor europene, izolarea, statutul de oaie neagră a UE. O Românie falimentară, dar stăpânită de PSD, e chiar foarte bine. (...) Discursul lui Grindeanu este deosebit de plăcut Kremlinului; Bulgaria tocmai a fost luată sub control de Putin prin realegerea lui Rumen Radev și a partidului său, antieuropean și prorus”, a scris CTP.

Controverse în jurul lui Nicușor Dan

Gazetarul nu îl ocolește nici pe președintele Nicușor Dan, pe care îl acuză de lipsă de fermitate în raport cu actuala criză politică.

„Și, în aceste condiții, N. Dan gargarisește în continuare rolul său de «mediator»... Greu de privit modul «șobolănoș», din colț în colț, în care N. Dan se ferește să răspundă la întrebarea insistentă: «Îl susțineți pe Ilie Bolojan?»”, a mai spus jurnalistul.

În finalul postării, Cristian Tudor Popescu a adăugat că o parte dintre alegătorii președintelui Nicușor Dan ar fi avut alte așteptări politice.

„Cei care l-au votat pe N. Dan în turul 1 de alegeri n-au vrut tovărășia cu PSD, că altminteri îl votau pe Antonescu. Mulți dintre votanții lui Dan l-au ales și deoarece a anunțat că îl va numi premier pe Ilie Bolojan”, a spus CTP.

Amintim că PSD a votat, luni seară, retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. Cei 5.000 de membri PSD au votat online, printr-o aplicaţie. S-au înregistrat 97,7% din voturi în favoarea retragerii sprijinului politic şi 2,3% au votat împotrivă.