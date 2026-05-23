Șervețelele umede nu sunt atât de sigure pe cât par, avertizează medicii: „Pot provoca inflamații și infecții dacă sunt folosite zilnic”

Medicii atrag atenția asupra unui obicei tot mai răspândit în rândul populației, respectiv utilizarea zilnică a șervețelelor umede pentru igiena intimă. Deși aparent parte inofensiv, poate avea efecte nedorite asupra sănătății, precum iritații ale pielii, dezechilibrarea barierei naturale de protecție și chiar apariția unor infecții locale.

Proctologii și dermatologii atrag atenția că utilizarea zilnică a șervețelelor umede în zona intimă poate duce la iritații, dermatite și chiar infecții, din cauza substanțelor chimice și parfumurilor din compoziție.

Tot mai mulți oameni au transformat șervețelele umede într-un obicei de zi cu zi, considerând că acestea oferă o igienă superioară hârtiei igienice. Însă medicii avertizează că, în realitate, efectul poate fi exact opusul.

Proctologul american dr. Evan Goldstein atrage atenția că pielea din zona anală este extrem de sensibilă și ușor de afectat de curățarea agresivă sau de produsele cu aditivi chimici.

„Curățarea excesivă a zonei intime poate avea exact efectul opus așteptărilor. Pielea din jurul anusului este foarte sensibilă și se poate deteriora ușor atunci când este ștersă agresiv sau când se folosesc produse cu substanțe chimice și parfumuri”, a explicat medicul într-un podcast, potrivit Blic.

Specialistul avertizează că șervețelele umede pot afecta bariera naturală a pielii și microbiomul local, ceea ce poate duce la mai multe probleme medicale.

Printre acestea se numără: iritații și senzație de arsură, dermatită de contact , infecții fungice și bacteriene, crăpături ale pielii și agravarea hemoroizilor și fisurilor anale

„Mulți dintre pacienții mei ajung la consultație din cauza utilizării zilnice a șervețelelor umede”, susține dr. Goldstein.

„Prea curat” poate însemna, de fapt, iritație

Medicii mai spun că ideea de igienă excesivă poate fi înșelătoare. Dermatologii au observat o creștere a cazurilor de iritații provocate de șervețele parfumate, săpunuri agresive și produse de igienă intimă.

Problemele apar mai frecvent la persoanele cu piele sensibilă, hemoroizi sau mici leziuni, unde substanțele iritante pătrund mai ușor.

Avertismente similare au fost formulate și de organizații de sănătate publică, care atrag atenția că inclusiv săpunurile și șampoanele pot usca pielea din zona intimă, provocând mâncărimi și arsuri.

Specialiștii recomandă metode mai blânde de igienă: spălarea cu apă sau folosirea unui bideu, utilizarea hârtiei igienice fără frecare agresivă și tamponarea ușoară a zonei, nu ștergerea energică

În cazul șervețelelor pentru bebeluși, medicii recomandă variante fără parfum, parabeni sau alți compuși iritanți.

Pe lângă riscurile medicale, șervețelele umede ridică și probleme ecologice. Acestea nu se descompun ușor în apă și pot provoca blocaje în sistemele de canalizare, contribuind la poluare.

Din acest motiv, experții consideră că utilizarea lor ar trebui să rămână ocazională, nu un obicei zilnic.