Clubul de motocicliști Gremium MC, reacție după bătaia din Centrul Vechi: „Am acționat în autoapărare”

Clubul de motocicliști Gremium MC a transmis un punct de vedere în urma conflictului produs în Centrul Vechi al Capitalei, în noaptea de 21 spre 22 mai 2026, incident în urma căruia patru bărbați au fost reținuți, după altercații între mai multe grupuri, inclusiv cetățeni ucraineni veniți la București pentru concertul lui Max Korzh.

Reprezentanții clubului susțin că tensiunile au escaladat în urma unor „provocări și agresiuni venite din partea unui alt grup de persoane”, iar reacțiile ulterioare au fost generate, potrivit acestora, de un „instinct firesc de autoapărare”.

„Considerăm că orice om are dreptul de a reacționa atunci când simte că integritatea corporală sau chiar viața îi este pusă în pericol”, au transmis reprezentanții Gremium MC, care resping implicarea clubului în inițierea conflictului.

Aceștia neagă, totodată, orice legătură cu ideologii politice sau extremism și subliniază că nu susțin „războaie sau acte de ură împotriva niciunei naționalități”.

În același mesaj, membrii Gremium MC afirmă că regretă modul în care incidentul este reflectat public și susțin că acesta ar fi fost un conflict spontan, desfășurat într-un context tensionat.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, două grupuri de persoane — români și ucraineni — s-au agresat reciproc în zona Centrului Vechi, iar un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital. Jandarmeria a intervenit pentru aplanarea conflictului, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. Patru persoane au fost reținute în acest caz.