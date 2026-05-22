Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
Ministerul Sănătății pregătește un raport final în cazul tragediei din Bacău. Cseke Attila: „Vor urma şi sancţiuni”

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a vorbit vineri despre cazul lui Robert, elevul de 15 ani care a murit la o școală din județul Bacău, afirmând că vrea să aibă toate datele procedurii și că, dacă vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia vor fi trași la răspundere.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila FOTO Facebook

„În momentul în care am avut informaţia, încă, de ieri, pe la ora prânzului, am trimis specialiştii să verifice ceea ce este de competenţa Ministerului Sănătăţii la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bacău. În acelaşi timp, am fost în contact permanent şi, practic, aş putea spune că este un control sau o verificare care se desfăşoară pe două paliere diferite, dar, în comun cu colegii de la DSU, cu domnul Arafat am ţinut legătura de mai multe ori şi ieri, şi azi. Urmează ca datele pe care le-am cules şi le culegem şi le vor culege colegii de la DSU să fie puse laolaltă şi să avem filmul acestui caz tragic, să vedem exact ce s-a întâmplat”, a declarat Cseke Attila la Antena 3.

El a precizat, totodată, că „sunt unele date, informaţii, care nu sunt accesibile pentru Ministerul Sănătăţii, cum sunt cele referitoare la datele din sistemul 112, aceste date sunt verificate de colegii de la SDU”.

„Vom stabili într-un raport final exact ceea ce s-a întâmplat. Ceea ce pot să asigur opinia publică este că se vor scoate la iveală exact toate datele şi informaţiile cu privire la acest caz: ce s-a întâmplat din primul moment şi după aceeea, dacă s-au respectat sau nu procesurile. Şi pot să asigur opinia publică despre faptul că, în cazul în care se constată greşeli mai mici sau mai mari, vor urma şi sancţiuni, dar şi eventuale alte proceduri ale statului român”, a adăugat ministrul interimar al Sănătății.

Afirmațiile sale vin în contextul în care elevul de 15 ani din comuna Parincea, județul Bacău, care a murit joi, 21 mai, în curtea școlii, s-ar fi înecat cu o bucată de mâncare în timpul pauzei dintre ore. Prima ambulanță sosită la fața locului nu avea medic, iar echipajul complet a ajuns prea târziu pentru ca minorul să mai poată fi salvat.

Întrebat în ce cazuri sunt trimise ambulanțele de tip C și cele de tip B, ministrul interimar a afirmat că „este posibil ca sistemul sau, cel puţin, procedurile din sistem să fi fost greşit aplicate”.

„Sigur că declaraţia medicului coordonator, cel puţin la nivelul pe care îl avem şi noi avem această informaţie şi din altă parte, că exista un echipaj medical cu medic, care putea fi alocat la ora şi minutul respectiv. Toate acestea trebuiesc puse cap-coadă, specialiştii trebuie să spună, evident, ministrul aprobă propunerile şi raportul, dar specialiştii trebuie să ne spună, dar este un element din această procedură şi aş vrea să avem toate elementele pe această procedură, exact toate datele, ce s-a întâmplat, exact toată convorbirea, cum s-a desfăşurat”, a afirmat ministrul.

Amintim că șefa Serviciului de Ambulanță Județean spune că a aflat vineri că exista de fapt un echipaj cu medic disponibil atunci când s-a solicitat ajutor la 112, dar dispeceratul a decis să trimită o ambulanță doar cu asistentă. Inițial, ea declarase că nu exista niciun medic disponibil atunci când a fost efectuat apelul.

Ministerul Sănătății a trimis inspectorii sanitari să facă verificări la Serviciul Județean de Ambulanță Bacău.

Potrivit datelor oficiale, doar 20% dintre școlile din România au cabinet medical, iar în multe sate, copiii rămân fără ajutor în caz de urgență.

