Procurorul general a discutat cu premierul despre efectele negative ale modificărilor pensiilor magistraților

Procurorul general a discutat cu premierul problemele privind modificările pensiilor magistraților, avertizând asupra efectelor negative asupra sistemului judiciar, a transmis marți Parchetul

Procurorul general al PÎCCJ a avut, pe 19 august 2025, o întâlnire cu prim-ministrul României pentru a discuta proiectul de modificare a condițiilor de pensionare a magistraților, potrivit unui comunicat oficial.

În cadrul discuției, procurorul general a punctat principalele probleme identificate: modul de calcul al pensiilor și lipsa unei etapizări adecvate privind vârsta de pensionare și vechimea în profesiile asimilate.

„Repunerea în discuție a unor elemente importante ale statutului magistraților, periodic, la intervale scurte de timp, produce efecte negative asupra sistemului de justiție și asupra resurselor umane”, se arată în comunicat.

Procurorul general a subliniat că Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, modificată ulterior prin Legea nr. 282/2023, „corespunde atât exigențelor constituționale privind independența sistemului judiciar, a previzibilității statutului judecătorilor și procurorilor și securității raporturilor de serviciu ale magistraților, cât și cerințelor Comisiei Europene”.

Condițiile de pensionare stabilite în 2023 au fost elaborate după o „amplă consultare” și evaluate de Comisie ca satisfăcătoare pentru obiectivul 215 din PNRR, potrivit comunicatului. Totodată, procurorul general a explicat că modalitățile de calcul propuse în proiectul legislativ trebuie să fie etapizate pentru a evita „crearea unor dezechilibre și discriminări evidente între generațiile de magistrați și între magistrații din aceeași generație”.

El a mai subliniat că reforma sistemului judiciar „nu poate viza exclusiv și izolat un aspect legat de statutul profesiei de magistrat, fără luarea în considerare a problemelor recurente cu care se confruntă sistemul de justiție, în special volumul excesiv de muncă și instabilitatea legislativă ridicată”.

Procurorul general a insistat că o reformă eficientă trebuie să fie „un set larg de măsuri, atent dimensionate și dezbătute cu specialiștii din cadrul sistemului”, cum ar fi reorganizarea administrativă a parchetelor sau accelerarea procesului de digitalizare, pentru a evita efecte contrare precum durata mai lungă a proceselor sau dificultăți de funcționare a instanțelor.

În final, el a subliniat „importanța cooperării loiale între puterile statului” și necesitatea ca orice modificare legislativă să se realizeze prin „consultarea reală și efectivă a reprezentanților sistemului judiciar”, pentru a identifica cele mai bune soluții pentru funcționarea optimă a justiției, se mai arată în comunicat.