Prima reacție din USR după condițiile impuse de PSD pentru a rămâne la guvernare. Diana Buzoianu: „Eliminarea privilegiilor, punct comun între PSD și USR”

USR este de acord cu PSD privind eliminarea privilegiilor ca parte a condițiilor pentru rămânerea la guvernare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că formațiunea este „total de acord” și că subiectul poate include și pensiile speciale ale primarilor și viceprimarilor, prorogate anual prin lege.

USR s-a arătat deschis la una dintre condițiile anunțate de PSD pentru a rămâne la guvernare: eliminarea privilegiilor. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, într-o intervenție la Digi24, că formațiunea sa a susținut întotdeauna această măsură și este „total aliniată” cu social-democrații pe acest punct.

„Dacă vorbim de pensii speciale, de exemplu, putem ridica discuțiile despre pensiile speciale ale primarilor și viceprimarilor. Acolo unde un articol din lege se prorogă an de an. Sunt multe puncte pe care putem fi de acord pe eliminarea privilegiilor cu PSD”, a spus ministrul.

Declarația vine în contextul în care PSD și-a prezentat lista de condiții pentru continuarea guvernării, una dintre cele mai importante fiind eliminarea privilegiilor din sistemul public, inclusiv prin revizuirea legislației

Condițiile PSD pentru a rămâne la Guvernare

PSD a decis, în unanimitate, condiții ferme pentru a continua parteneriatul de guvernare. Surse din cadrul partidului spun că social democrații revin la masa coaliției după adoptarea pachetului de reformă a administrației centrale – care prevede reducerea consiliilor de administrație, eliminarea privilegiilor și desființarea agențiilor și sinecurilor.

