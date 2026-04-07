Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
Prima locomotivă electrică care poate atinge 200 km pe oră a fost livrată către Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Vor urma alte 15

Alstom anunţă că a livrat prima locomotivă electrică Traxx Passenger de serie produsă pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), fiind parte a contractului pentru 16 locomotive semnat în 2024. Programul de testare a fost finalizat, confirmând capacitatea de operare la 200 km/h.

Locomotivă electrică Traxx Passenger FOTO: Facebook/ARFeroviară

”Alstom, lider global în mobilitate inteligentă şi sustenabilă, a livrat prima locomotivă electrică Traxx Passenger de serie produsă pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), marcând un reper important către o nouă generaţie de servicii pentru pasageri – mai curate, mai rapide şi mai eficiente – în baza contractului semnat cu ARF în ianuarie 2024”, anunţă compania.

Locomotiva Traxx Passenger a finalizat cu succes întregul program de testare pentru procesul de autorizare pe piaţă, confirmând că este pregătită pentru exploatare sigură şi eficientă la viteze de până la 200 km/h. Faza de testare de anduranţă pentru flotă va începe în următoarele săptămâni, în paralel cu instruirea mecanicilor, iar livrările vor continua pe parcursul anului 2026.

Locomotivele electrice sunt echipate cu două boghiuri cu motoare de tracţiune complet suspendate, care permit călătorii pe distanţe lungi mai rapide şi pot remorca până la 16 vagoane de pasageri, sporind capacitatea de transport. Acestea sunt dotate cu sistemul ERTMS de ultimă generaţie de la Alstom, instalat la bord, pentru eficienţă optimă şi niveluri ridicate de siguranţă şi securitate, asigurând în acelaşi timp interoperabilitatea deplină. Contractul pentru 16 locomotive Traxx include servicii de mentenanţă şi reparaţii pe 20 de ani, care pot fi prelungite cu încă 20 de ani.

„Ambiţia pe termen lung a ARF este să modernizeze serviciile feroviare de transport pasageri din România şi să extindă mobilitatea sustenabilă, de înaltă performanţă, iar această primă locomotivă livrată reprezintă un pas important pentru transformarea acestei viziuni în realitate”, a declarat Şerban Iorga, director general Alstom pentru România, Bulgaria şi Moldova.

Locomotivele Traxx au fost omologate în 20 de ţări, parcurgând anual peste 300 de milioane de kilometri, iar din anul 2000 au fost vândute peste 3.000 de unităţi.

Alstom are o prezenţă puternică în România de peste trei decenii, consolidându-şi poziţia de lider în soluţii de electrificare şi semnalizare feroviară, iar în prezent are peste 2.000 de angajaţi. Compania joacă un rol-cheie în livrarea proiectelor de electrificare şi semnalizare de-a lungul coridorului feroviar Rin–Dunăre şi în regiunea Cluj. Prima soluţie de semnalizare urbană CBTC din ţară este implementată de Alstom pe linia 5 a metroului din Bucureşti, pentru care Alstom furnizează şi trenuri noi. În plus, Alstom oferă servicii de mentenanţă pentru flota de metrou din Bucureşti de peste 20 de ani, cu un contract actual valabil până în 2036. Contractele de material rulant ale companiei includ furnizarea de trenuri electrice pentru ARF, însoţită de servicii complete de mentenanţă.

Alstom produce trenuri de mare viteză, metrouri, monorailuri şi tramvaie, până la sisteme la cheie, servicii, infrastructură, semnalizare şi mobilitate digitală. Are o prezenţă în 63 de ţări şi peste 86.000 de angajaţi din 184 de naţionalităţi. Listată în Franţa, Alstom a generat vânzări de 18,5 miliarde de euro pentru anul fiscal încheiat la 31 martie 2025.

