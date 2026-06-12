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Bolojan, despre revenirea PNL la guvernare: „Ne-am asumat prima tură, când nu era înghesuială"

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Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit despre planul PNL pentru scenariul în care Guvernul Tomac va pica votul de învestitură în Parlament. Totodată, Bolojan a respins promisiunile sociale ale PSD, avertizând că acestea nu sunt realizabile.

Ilie Bolojan despre asumarea conducerii Guvernului într-o perioadă dificilă
Premierul Ilie Bolojan la Radio România Actualităţi Foto: Captură Facebook

Întrebat dacă, în cazul în care nu trece acest cabinet, pe care îl va propune Eugen Tomac, Partidul Național Liberal are și varianta pe care o sugera Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, de a merge la viitoarea rundă de consultări de la Cotroceni cu numele lui Ilie Bolojan ca posibil prim-ministru, acesta spune că moţiunea de cenzură nu a lăsat loc de o astfel de posibilitate.

„Din punctul meu de vedere, într-o situație complicată în care ne găsim, cred că cea mai bună formulă este să ne întoarcem la realitățile politice și la principiile pentru care democrația este, totuși, cea mai bună formă de guvernare.

Avem un partid care a generat criza politică, care este cel mai mare partid din Parlament și, în condiții normale, ar trebui să își revendice postul de premier. Sigur, domnul președinte poate să încredințeze PSD acest mandat sau nu. În condițiile în care îl încredințează și nu trece, dacă trece lucrurile se închid. Dacă s-ar întâmpla o astfel de ipoteză, atunci PNL, la fel cum în vara anului trecut n-a fugit de răspundere, va veni cu o soluție.

Dar nu pot acum să vin cu detalii, pentru că soluția pe care o propune un partid este rezultatul unei decizii a Biroului de Conducere, a forului de conducere al PNL. Într-o astfel de situație, în care acest guvern nu va trece, vom participa la consultări, dacă domnul președinte le va mai face, și vom căuta să venim cu o soluție, pentru că suntem conștienți că, chiar dacă este o situație dificilă din punct de vedere politic, iar punțile de încredere sunt rupte practic în totalitate, și am văzut ce s-a întâmplat.”, a spus premierul la Radio România Actualităţi.

„Nu avem bani pentru a plăti medicamentele, pentru a plăti salariile medicilor”

Bolojan susține că o parte dintre măsurile vehiculate în spațiul public în această perioadă au scop electoral și nu pot fi puse în practică — printre ele, scutirea pensionarilor de contribuțiile la sănătate sau majorările salariale promise anumitor categorii sociale.

„Gândiți-vă că una dintre cele mai mari probleme pe care le avem noi în lumea politică este că, prin ceea ce spunem, creăm cetățenilor români așteptări care nu pot fi onorate. În momentul în care creezi o așteptare care nu poate fi onorată, că se vor mări salariile cu un anumit procent, dar nu ai bani pentru ele, că se pot acorda scutiri de plata CASS-ului, dar știm că nu avem bani pentru a plăti medicamentele, pentru a plăti salariile medicilor și asistentelor, când vii cu aceste lucruri creezi așteptări care generează stări de nemulțumire, pentru că ele, într-adevăr, nu pot fi îndeplinite.

Și ceea ce am făcut noi în toată această perioadă, și mi se pare normal să facem, este să le spunem oamenilor adevărul: ceea ce se poate face, cum se poate face, să fim corecți și cinstiți. Asta vom face și într-o eventualitate în care se va ajunge la o nouă rundă de discuții.

Vom vedea săptămâna viitoare. Vom vedea săptămâna viitoare și în funcție de felul în care se va desfășura și de rezultatul votului din Parlament.”, spune Ilie Bolojan.

Măsurile vehiculate de PSD nu sunt viabile
Ilie Bolojan la briefing de Guvern Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

„Trebuie să te duci să te întâlnești cu oamenii, nu merge doar cu postări”

Acesta a afirmat că responsabilitatea față de cetățeni trebuie să primeze în fața calculelor electorale și că adevăratul test al unui mandat este felul în care rămâne în relație cu oamenii după ce părăsești funcția. 

„Noi ne-am asumat prima tură când nu era înghesuială. Decizia asta, pe de o parte. Pe de altă parte, gândiți-vă, măsurile pe care le-am pus în practică, v-am spus, nu era clar dacă sunt bune sau foarte bune. Erau măsuri dificile, despre care știam că ne vor crea niște costuri, inclusiv electorale, dar n-am fugit de ele.

Deci am acționat responsabil în această perioadă, iar gândindu-ne la ceea ce va veni, cred că este sănătos atunci când ești un om politic să te gândești nu neapărat la viitoarele alegeri, ci la întâlnirea cu electoratul, la întâlnirea cu cetățenii.

Eu, în toată activitatea mea, de exemplu, de la primărie, de la Consiliul Județean, nu mă gândeam că o să ajung premierul României. M-am gândit întotdeauna că, după ce nu mai sunt în funcție, trebuie să circul prin Oradea pe jos și trebuie să mă văd cu vecinii, trebuie să mă văd cu oamenii pe care îi respect sau cu prietenii.

Și aș vrea, nu să mă salute toată lumea, dar aș vrea să nu mă înjure toată lumea și să nu-mi crape obrazul când mă văd cu un cunoscut sau cu altul, să trec pe partea cealaltă a drumului.

E foarte important asta, pentru că asta îți generează un anumit comportament când ești în funcție. Dacă tot timpul ai în minte să mă pot întâlni cu oamenii după ce nu mai sunt în funcție, chiar și la alegeri, pentru că la alegeri, dacă vrei să ai voturi, trebuie să te duci să te întâlnești cu oamenii, nu merge doar cu postări, atunci înseamnă că ai o busolă foarte bună.”, concluzionează premierul interimar. 

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