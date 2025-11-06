Alstrom a pus poprire pe conturile Metrorex. Plata salariilor este incertă

Compania Alstom Transport SA a pus poprire pe conturile Metrorex, pe fondul datoriilor înregistrate de transportator la facturile emise în contul contractului de mentenanță a trenurilor.

Măsura luată de Alstom survine pe fondul tensiunilor dintre cele două părți, generate de întârzieri și neclarități privind livrarea și punerea în circulație a celor 13 trenuri Metropolis, destinate Magistralei M5 Drumul Taberei – Eroilor, potrivit Club Feroviar.

”Compania Metrorex a primit o adresă de instituire a unei popriri din partea Alstom Transport SA. În acest sens, pentru continuarea activității curente și onorarea obligațiilor contractuale, Metrorex întreprinde toate demersurile necesare pentru identificarea și implementarea unor soluții rapide cu respectarea cadrului legal în vigoare”, a declarat Mariana Miclăuș, director Metrorex.

Pe 2 decembrie 2020, conducerea companiei Alstom Transport a semnat cu Metrorex contractul de livrare de trenuri de metrou destinate Magistralei 5 Drumul Taberei – Eroilor. Valoarea contractului pentru primele 13 trenuri este de peste 100 de milioane de euro. Acest contract poate fi extins cu opțiunea de livrare a încă 17 trenuri, pe baza unei comenzi din partea beneficiarului, valoarea totală a proiectului putând ajunge la 240 de milioane de euro.

Metrorex a emis facturi de penalități pentru întârzierile la livrare și neîndeplinirea obligației de a pune trenurile în “funcțiune cu călători”. Alstom nu recunoaște aceste penalități și le contestă în instanță. Pe de altă parte, Metrorex a vrut să execute și garanția de bună execuție, în valoare de peste 10 milioane de euro.

Numai că responsabilii Metrorex au ”uitat” că și transportatorul are datorii la Alstom Transport, facturi neachitate în contul contractului de mentenanță a trenurilor IVA, Bombardier și CAF. Așa că s-a ales cu poprire pe conturi.

Rămâne de văzut cum se va soluționa acest conflict, mai ales că pe data de 12 noiembrie trebuie plătită lichidarea salarială.

Nu este pentru prima oară când Metrorex se alege cu o poprire pe conturi.