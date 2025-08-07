Prima locomotivă electrică achiziționată de România în ultimii 15 ani va fi prezentată joi. Încă 15 locomotive vor sosi în următoarele luni

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) organizează joi evenimentul de prezentare a primei locomotive electrice TRAXX 3 MS, cumpărată de România în ultimii 15 ani.

→ Imaginea 1/3: Locomotiva electrică TRAXX 3 MS

Proiectul face parte din Planul Investiţional al Statului Român în material rulant nou, achiziţia celor 16 locomotive electrice de tip TRAXX 3 MS fiind asigurată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Pilonul 1 - Tranziţia spre o economie verde, Componenta C4. Transport sustenabil, Investiţia I2 - Material rulant feroviar, scrie Agerpres.

Noile locomotive electrice marchează un capitol important în transportul feroviar de călători din România, prin creşterea eficienţei modului de exploatare a serviciilor de transport feroviar de călători, reducerea poluării şi creşterea confortului pe o serie de rute de pe reţeaua feroviară publică electrificată, pe care acestea vor circula: Dej-Braşov-Bucureşti-Constanţa; Timişoara-Arad-Braşov-Bucureşti-Constanţa; Timişoara-Cluj-Napoca-Iaşi; Iaşi/Suceava-Bucureşti-Constanţa.

Aceste vehicule feroviare oferă un design flexibil bazat pe o abordare de platformă robustă, modulară şi sunt echipate cu o tehnologie complexă de control (calculator de diagnosticare/vizualizare, GPS şi comunicare prin intermediul standardului de comunicaţii mobile etc), inclusiv cu sistemul Alstom de ultimă generaţie ERTMS la bord.

Locomotivele Traxx au fost omologate în 20 de țări, acoperind o distanță totală anuală de peste 300 de milioane de kilometri, cu peste 2.700 de unități vândute începând cu anul 2000.

Alstom activează în România de 30 de ani și este lider de piață în soluții de electrificare și semnalizare feroviară. Compania este responsabilă cu implementarea soluțiilor de semnalizare sau electrificare pe coridorul feroviar Rin-Dunăre precum și în zona Cluj, unde Alstom face parte și din consorțiul care construiește cel de-al doilea sistem de metrou din țară, în orașul Cluj Napoca.

Prima soluție de semnalizare urbană CBTC din țară este în implementare de către Alstom pe Linia 5 de metrou din București. Compania este, de asemenea, furnizor de servicii de mentenanță pentru flota de metrou din București în ultimii aproape 20 de ani, având în continuare un contract în derulare valabil până în 2036.