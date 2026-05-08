Predoiu laudă intervenția polițiștilor după capturarea criminalului din Bihor

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis vineri seara un mesaj de apreciere pentru structurile implicate în operațiunea de capturare a bărbatului suspectat că a ucis-o pe eleva de 18 ani în localitatea bihoreană Parhida, precum și pentru cetățenii care au participat voluntar la acțiunea de căutare.

„Transmit aprecierea şi mulţumirile mele şi ale conducerii Ministerului Afacerilor Interne tuturor structurilor implicate în operaţiunea desfăşurată astăzi, în judeţul Bihor, în urma căreia persoana bănuită de comiterea faptei de omor din localitatea Parhida a fost prinsă. Operaţiunea demonstrează capacitatea structurilor MAI de a acţiona integrat, rapid şi eficient, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. Poliţiştii, jandarmii, poliţiştii de frontieră, echipajele Inspectoratului General de Aviaţie, structurile din teren şi voluntarii mobilizaţi au lucrat coordonat, folosind toate resursele disponibile pentru localizarea persoanei. În acelaşi timp, transmit condoleanţe familiei îndurerate de tragicul eveniment”, a afirmat Cătălin Predoiu, potrivit mesajului postat de MAI pe Facebook.

Ministerul Afacerilor Interne a publicat, de asemenea, o înregistrare video cu imagini din timpul operațiunii de capturare a suspectului.

Potrivit datelor transmise de MAI, operațiunea a presupus o mobilizare extinsă de forțe și mijloace, cu participarea polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, a jandarmilor din Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor și a polițiștilor de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, alături de alte structuri ale Poliției Române și voluntari.

În teren au fost instituite filtre rutiere, au fost desfășurate acțiuni de scotocire și căutare, iar autoritățile au utilizat inclusiv drone, câini de urmă, binocluri cu termoviziune și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație din cadrul MAI.

Suspectul, un bărbat în vârstă de 39 de ani din Parhida, a fost localizat în jurul orei 18.10, cu sprijinul elicopterului IGAv, într-un lan de rapiță, la aproximativ un kilometru de locul faptei.

Într-o înregistrare video publicată de IPJ Bihor, acesta își recunoaște fapta imediat după prindere, la aproximativ șase ore de la declanșarea operațiunii. Bărbatul a declarat în fața polițiștilor și a martorilor că a ucis-o pe adolescenta de 18 ani, lovind-o în mod repetat cu un briceag în zona gâtului.