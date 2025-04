Cum se prepară prăjitura „Durere”. Rețeta, așa cum se făcea pe vremuri: are o vechime de peste 150 de ani

Prăjitura „Durere” cu foi de bezea, nucă, cremă de cafea (ness) și ciocolată este clasică și are o vechime de peste 150 de ani. Este un desert care nu conține făină.

„La noi în familie se numea chiar așa dar, în ultimii ani, a devenit notorie sub un nume ciudat: prăjitură Durerea sau Durere. Cică de la faptul că este dureros de bună. Da, este foarte fină și gustoasă dar merita alt nume”, scrie savoriurbane.

Durerea este o prăjitură rafinată care nu conține făină. Practic este un desert fără gluten. Blaturile delicate sunt din albușuri (bezea) cu nucă ușor prăjită,iar crema de cafea aparel clasică (bătută pe abur) este cu unt. Pentru extra savoare, se pot pune alune de pădure în foile de bezea cu nucă.

Din cantitățile de mai jos rezultă o prăjitură „Durerea” cu foi de bezea cu nucă și cremă de cafea de 20×25 cm din care se taie 36 de felii. Dacă doriți să faceți o tavă mare de prăjitură atunci va trebui să dublați toate ingredientele:

Foi de bezea cu nucă (3 buc. a câte 25x20 cm)

6 albușuri (cca. 210 g)

150 g zahăr

un vârf bun de cuțit sare

1 plic zahăr vanilat

6 ml zeamă de lămâie proaspăt stoarsă

150 g miez de nucă și alune de pădure (sau doar nucă)

30 g pesmet alb simplu

Crema aparel de cafea (ness) cu unt - cca. 500 g

3 ouă întregi

125 g zahăr

un praf de sare

½ plic de zahăr vanilat Bourbon

9 g pudră de ness de calitate (cafea instant)

185 g unt gras 82% (moale, la temperatura camerei)

În plus:

60 g ciocolată amăruie (fulgi, așchii)

opțional: decoruri aurii

Modul de preparare

Se bat spumă tare albușurile cu sare, se adaugă zahărul, vanilia și zeama de lămâie. Se bat toate până ce se obține o bezea netedă, densă, lucioasă. Se încorporează nucile și alunele măcinate precum și pesmetul. Se întinde 1/3 din compoziție pe o coală teflonată așezată pe dosul unei tăvi de 20×25 cm.

Foile de bezea cu nucă se coc pe dosul tăvii. Se răstoarnă prima foaie de bezea pe o hârtie de copt, se desprinde coala de pe verso și se lasă la răcorit câteva ore. Se procedează similar cu celelalte două foi. Se obține trei foi de bezea de 25×20 cm. Foile de bezea cu nucă și alune se pot face în avans cu 2-3 zile. Stau bine în mediu uscat, învelite cu hârtie de copt și musai cu hârtii de copt puse între ele!

Cum se face crema de cafea (ness) cu unt

Se folosește 500 g de cremă aparel de cafea solubilă (ness, cafea instant) cu unt. Pe scurt: într-un bol metalic se mestecă trei ouă cu 125 g de zahăr, sarea și vanilia (cu telul de mână). Se pune castronul pe baie de aburi (așezat peste o oală în care fierbe încet un pic de apă) și se amestecă până ce baza cremei a ajuns la 75 C. Se adăugă 9 g de ness pudră (cafea instant) și se amestecă. Baza de cremă trebuie să se răcorească, să ajungă la temperatura camerei.

Apoi se mixează untul moale 2-3 minute (cu robotul) și se adăugă treptat din baza de cremă peste el. Ambele componente (untul și baza) trebuie să fie la temperatura camerei.

Daca prin absurd vi se taie crema, nu intrați în panică! Orice cremă pe bază de unt se repară singură dacă o bateți cu mixerul (la viteză mare) chiar și 10-15 minute. Stați cu ochii pe crema și vedeti cum redevine cremoasă.

Cum se montează prăjitura Durere

Se așează prima foaie de bezea cu nucă pe o coală curată de hârtie de copt și punem primul strat de cremă (200 g). Lucrăm cu cântar pentru a avea straturi egale. Am nivelat primul strat de cremă și l-am presărat cu 30 g de picături de ciocolată amăruie (puteți pune ciocolată răzuită mare cu peelerul pentru legume). Apoi a urmat foaia numărul doi pe care o ungem cu alte 200 g de cremă de cafea și o presărăm cu alte 30 g de ciocolată amăruie.

„Am presat ușor Prăjitura Durere cu palmele având grijă să nu strivesc foile de bezea cu nucă. Deasupra am pus restul de 100 g de cremă de ness cu unt și am nivelat-o. Am făcut un decor simplu: model cu dungi trase cu un piaptăn de cofetărie. Am transferat prăjitura cu foi de bezea cu nucă și cremă de cafea (ness) pe un tocător sau o tavă (cu tot cu hârtia de copt) și am dat-l la cămara rece sau la frigider. Foile au nevoie de frăgezire măcar 24 de ore iar crema de unt trebuie să se întărească înainte de a porționa și servi Prăjitura Durerea. Cel mai bine o lăsați două zile la înmuiat”, scrie savoriurbane.

Prăjitura aceasta poate fi păstrată în cămară 10 zile (sau la frigider). După ce i se întărește un pic crema ea poate fi înfășurată în hârtie de copt și folie de plastic sau aluminiu și stă foarte bine la rece.