Medovik, desertul împăraților, inventat la curtea din Sankt Petersburg pentru a o impresiona pe țarina Rusiei

Medovik este tortul rusesc inventat la curtea din Sankt Petersburg pentru a o impresiona pe împărăteasa Elisabeta a Rusiei, soția lui Alexandru I. Totuşi, deliciosul desert a cunoscut succesul abia în epoca sovietică.

Medovik este un tort rusesc cu miere, realizat prin stratificarea unor foi foarte subțiri, umplute cu o cremă simplă de smântână acrișoară. Poate avea diverse umpluturi, cum ar fi smântâna, crema de vanilie sau cea din lapte condensat.

Potrivit tradiției ruse, prăjitura ar fi fost creată în secolul al XIX-lea în Imperiul Rus de un tânăr bucătar care voia să impresioneze. Numai că împărăteasa Elisabeta Alexeievna, soția lui Alexandru I, născută Louise de Baden, nu prea suporta mierea.

Așadar, bucătarul a pregătit o prăjitură nouă cu miere și smântână. În mod surprinzător și neștiind despre conținutul de miere, împărăteasa Elisabeta s-a îndrăgostit imediat de ea, potrivit cumvaplace.ro.

Pentru foi aveți nevoie de: 600 g făină + extra pentru frământat/masa de lucru, 100 g unt, la temperatura camerei, 130 g miere, 3 ouă, 200 g zahăr tos și 32 lingurițe (10 g) bicarbonat de sodiu (sau praf de copt).

Pentru cremă aveți nevoie de 200-250 g smântână fermentată (cu o seară înainte, puneți la scurs 400-500 de grame de smântână într-un tifon, în frigider; la cremă de tort folosiți practic ce v-a rămas în tifon după ce smântâna a stat la scurs. Dacă nu aveți timp, puteți folosi mascarpone; 500 ml smântână pentru frișcă (minimum 30% grăsime), 200 g zahăr pudră, 1 linguriță extract de vanilie (sau 1 plic de zahăr vanilinat). Pentru decor este nevoie de: 100 g nucă sau alune

Modul de preparare

Potrivit rețetei prezentate de cumvaplace.ro, într-un vas metalic, puneți untul, bicarbonatul, zahărul tos, ouăle și mierea și țineți pe foc mic până aveți un amestec lichid și granulele s-au topit. Luați de pe foc și încorporați treptat făina cernută. În funcție de umiditatea făinii, este posibil să aveți nevoie de puțin mai multă sau mai puțină.

Cât este fierbinte, aluatul este destul de lipicios. De îndată ce devine dificil să amestecați cu o spatulă, transferați-l pe masa presărată cu făină și frământați-l până îl puteți modela sub forma unui sul, potrivit de gros, pe care-l împărțiți în 8-10 părți, în funcție de diametrul pe care-l doriți pentru tort. Pentru 24 cm diametru, am împărțit în 9 bucăți. Le-am modelat sub formă de bile și le-am dat la rece pentru o oră.

Apoi, pe câte o foaie de copt, le-am întins în foi subțiri, le-am decupat cu inelul de la forma de tort, iar excesul de aluat l-am dat deoparte, pentru că îl vom coace la final. Am copt câte două foi (pe două tăvi), la 180 de grade, cu ventilație, 7-8 minute.

Dacă nu aveți cuptor cu ventilație, coaceți fiecare foaie separat. Cât sunt fierbinți, foile sunt moi, dar se întăresc pe măsură ce se răcesc. La final, am copt toate resturile de aluat, aproximativ 6-8 minute, până când aluatul a devenit auriu.

Desertul rusesc care creează dependență

Pentru cremă, puneți în vasul robotului, smântâna scursă, smântâna pentru frișcă, vanilia și zahărul pudră cernut. Mai întâi la viteză mică, apoi creșteți treptat viteza până obține o cremă fină și aerată. Cam 2-3 minute în total, depinde și de puterea mixerului.

Așezați prima foaie de tort pe un blat/farfurie întinsă, puneți 2 linguri de cremă și nivelați. Procedați la fel până terminați de asamblat cele 9 foi, iar cu restul de cremă îmbrăcați tortul.

Resturile de aluat le mărunțiți într-un robot (sau într-o pungă și le presați cu sucitorul sau cu o sticlă). Am adăugat în robot și 100 de grame de nuci și am presărat apoi amestecul de biscuiți și nuci pe întreg tortul. Obligatoriu la rece, pentru cel puțin 10 ore. Pe măsură ce trec orele/zilele, foile se înmoaie și prăjitura devine și mai bună.