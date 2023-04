Povestea unei doctorițe care s-a întors în România după 33 de ani în străinătate: „Acolo nu umblă câinii cu covrigi în coadă“

Un medic român, care a plecat din țară după Revoluție, a povestit la Antena 3 experiența pe care a trăit-o în toți acești ani.

Medicul Monica Papaianu, specialist în tratamentul durerilor cronice, a plecat din țară în anii '90, după Revoluție. „Pe vremea aceea eram studenta în anul trei la Medicină și tocmai făceam un stadiu de Chirurgie. În octombrie 1989 am învățat despre plăgile prin împușcare și ne gândeam cu toții ce aberație, nu văzusem niciodată, aveam două ore la televizor pe vremea lui Ceaușescu și nici măcar nu văzusem vreodată o armă“, retrăiește ea acele vremi.

Medicul a trăit toți acești ani în Germania și apoi în Franța. „Am plecat la mătușa mea în Germania, mi-am terminat studiile, mi-am făcut specializarea în reanimare, terapie intensiva și medicina de urgență. Am plecat pentru că am avut parte de o enormă dezamăgire și pentru că am fost lovită direct în suflet de ce s a întâmplat“, a mai spus medicul.

La sfârșitul anului 2021, aceasta a primit o propunere interesantă de la Dr. Ovidiu Palea, un excelent anestezist-resuscitator, specializat în tratamentul durerii în Statele Unite.

Specialistul dezvăluie că în Germania sunt mai mult de 550 de centre de terapia durerii, în Franța mai mult de 300 și i se pare foarte important să avem și noi în România.

„N-aș putea să spun că îmi pare rău că m-am întors, pentru că este o șansă să vezi cum se întâmplă lucrurile în diverse locuri, diverse culturi. Iar acolo nu umblă câinii cu covrigi în coadă cum spun românii“, a mai spus medicului Monica Papaianu.