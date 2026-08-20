O bunicuță a devenit virală pe rețelele sociale după ce a avut parte de o aniversare de neuitat la împlinirea vârstei de 100 de ani.

Zeci de vecini s-au adunat sub fereastra femeii pentru a-i cânta „La mulți ani”, alături de o orchestră. Între strigăte de bucurie și dans, oamenii s-au lăsat cuprinși de emoție, iar momentul i-a impresionat nu doar pe sărbătorită, ci și pe internauții din întreaga lume, care au apreciat gestul făcut pentru ea, scrie El Heraldo de México.

Momentul memorabil a avut loc în luna iulie, în timpul celei de-a 15-a ediții a „Correbars”, o sărbătoare populară de origine catalană și valenciană, în cadrul căreia oamenii merg împreună la mai multe baruri dintr-un sat sau cartier.

De această dată, evenimentul s-a desfășurat în Arenys de Mar, o localitate de coastă din Spania.

În imaginile devenite virale se poate vedea că, în fața ferestrei Mariei, sărbătorita în vârstă de 100 de ani, era afișat un mesaj care anunța aniversarea sa.

Inscripția nu a trecut neobservată de participanții la „Correbars”, astfel că aceștia nu au ezitat să își întrerupă pentru câteva momente traseul pentru a-i cânta „La mulți ani”, acompaniați de orchestră.

Bucuria bunicuței a fost evidentă, iar ceea ce a început ca un moment emoționant, în care oamenii îi cântau „La mulți ani”, s-a transformat dintr-o dată într-o adevărată petrecere.

Participanții au început să danseze și să sară în cinstea Mariei, care privea fericită de la fereastra locuinței sale.