 Peste 3.500 de dosare înscrise în Programul de fertilizare in vitro. Recomandări importante pentru depunerea corectă a documentelor | adevarul.ro
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Peste 3.500 de dosare înscrise în Programul de fertilizare in vitro. Recomandări importante pentru depunerea corectă a documentelor

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Peste 3.500 de dosare au fost depuse până în prezent în Programul de fertilizare in vitro (FIV) 2026, fiind deja început procesul de analiză, a informat Ministerul Muncii recomandând solicitanților să verifice cu atenție documentele și informațiile transmise prin platformă.

Angajată care lucrează in programul de fertilizare in vitro
Peste 3.500 de dosare înscrise în Programul de fertilizare in vitro. Foto arhivă

Depunerea dosarului reprezintă prima etapă a înscrierii în Programul FIV. Ulterior, documentele sunt verificate, iar comisia de evaluare analizează îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Ministerul Muncii atrage atenția asupra importanței documentelor încărcate și a informațiilor introduse în platformă. Solicitanții sunt îndemnați să verifice datele personale, astfel încât acestea să fie complete și să corespundă actelor de identitate.

Verificarea atentă a documentelor poate evita solicitările ulterioare de clarificări sau completări și poate contribui la desfășurarea mai rapidă a procesului de evaluare.

Ce trebuie să conțină copiile actelor de identitate

Copiile cărților de identitate încărcate în dosar trebuie să conțină mențiunea „Conform cu originalul” și semnătura solicitantului.

În cazul noilor cărți electronice de identitate, este necesară scanarea documentului față-verso, precum și atașarea dovezii domiciliului.

Solicitanții trebuie să verifice ca informațiile introduse în platformă să corespundă datelor din actele de identitate.

Clinica selectată trebuie să fie aceeași cu cea din documentele depuse

O atenție deosebită trebuie acordată și selectării clinicii în platformă.

Clinica aleasă trebuie să corespundă atât celei menționate în cererea de înscriere, cât și celei care a emis documentul de indicație FIV.

În cazul cuplurilor, datele și documentele încărcate în dosar trebuie să îi privească pe ambii parteneri.

Dosarele pot fi completate cât timp au statusul „NOU”

Solicitanții trebuie să își verifice periodic contul din platformă și notificările transmise de autorități.

Cât timp dosarul are statusul „NOU” și nu a intrat în procesul de evaluare, documentația poate fi completată sau corectată, dacă este necesar.

După ce dosarul intră în procesul de analiză, dacă documentația este incompletă sau comisia are nevoie de clarificări, solicitantului îi este transmisă o singură solicitare de completare, prin intermediul platformei.

Documentele sau informațiile solicitate trebuie transmise în termen de maximum 10 zile calendaristice.

Respectarea termenului este importantă pentru finalizarea evaluării. Necompletarea documentației solicitate în intervalul stabilit poate duce la respingerea dosarului.

Înscrierile continuă până la 15 noiembrie 2026

Programul FIV reprezintă o măsură de sprijin pentru cuplurile și femeile singure care se confruntă cu infertilitatea, prin reducerea unei părți a costurilor asociate tratamentelor de reproducere umană asistată medical.

Până în prezent au fost depuse peste 3.500 de dosare, iar procesul de verificare a celor deja înregistrate a început.

Dosarele pentru Programul FIV 2026 pot fi depuse până la 15 noiembrie 2026, exclusiv online, prin platforma dedicată programului.

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