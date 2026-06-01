Premieră pentru diplomația românească: ONU discută o temă solicitată de București. Țoiu va prezenta „încălcările flagrante ale dreptului internațional”

Pentru prima dată, Consiliul de Securitate al ONU se reunește la solicitarea expresă a României pe o temă care o implică direct, a anunțat ministrul de Externe, Oana Țoiu, care va prezenta, luni seară, încălcările flagrante dreptului internațional de care se face vinovată Rusia, cu referire la recenta prăbușire, la Galați, a unei dronei rusești.

Reuniunea Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite are loc luni, după sesizarea transmisă vineri, imediat după ședința CSAT, în urma incidentului de la Galați.

„Voi prezenta de la ora locală 15.00 (22.00 ora României) încălcările flagrante ale dreptului internațional și riscurile pe care le generează aceste acțiuni repetate ale Federației Ruse”, a transmis Oana Țoiu într-un mesaj pe Facebook și X.

Demersul României urmărește să aducă în atenția comunității internaționale „consecințele grave ale încălcării spațiului aerian românesc și necesitatea creșterii presiunii diplomatice pentru respectarea dreptului internațional și protejarea securității regionale”, a explicat ministrul.

Oana Țoiu a subliniat că, împreună cu partenerii din ONU, România continuă presiunile pentru o încetare imediată a focului și o pace justă și durabilă în Ucraina.

Solicitarea a fost transmisă vineri, imediat după ședința CSAT, când autoritățile au decis informarea NATO, Uniunii Europene și sesizarea ONU.

Pe ce se bazează demersul României

Ambasadorul României la ONU, Cornel Feruță, a declarat că România a activat procedurile „la scurt timp după incident”, considerând că intruziunea dronei și explozia acesteia reprezintă „încălcări grave ale Cartei ONU și dreptului internațional”.

El a precizat că demersul României se bazează pe articolele 34 și 35 din Carta ONU, care permit aducerea în atenția Consiliului a situațiilor ce pot afecta pacea și securitatea internațională.

„Imediat după incidentul dronei rusești care a explodat pe clădirea de apartamente din Galați, România a declanșat consultări la ONU și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, în baza articolelor 34 și 35 din Carta Națiunilor Unite”, a transmis Cornel Feruță.

La reuniunea de luni va participa și ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Amintim că România va primi întăriri din partea aliaților NATO după explozia unei drone kamikaze de fabricație rusească pe un bloc din județul Galați. Spania trimite două elicoptere HN90, iar Italia suplimentează contingentul militar din țară cu încă 100 de soldați, au declarat luni, 1 iunie, surse de la nivelul Administrației Prezidențiale.