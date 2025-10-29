Sindicatele cer imperios majorarea salariului minim din 2026. Care sunt cele două variante propuse

Existența unui mecanism de calcul pentru salariul minim a fost timp de mai mulți ani una din recomandările de țară făcute României de Comisia Europeană în cadrul Semestrului European, amintesc sindicatele afiliate BNS, cerând majorarea salariului minim pe economie din 2026.

O decizie de înghețare a salariului minim în 2026 nu are nici un fel de fundament economic si social, susține BNS, potrivit căruia chiar raportul contractat de Ministerul Muncii indică acest lucru: ” Analiza efectuată pentru România în perioada 2000–2025 a evidențiat o corelație pozitivă între salariul minim și productivitatea muncii: o majorare de 10% a salariului minim conduce la o creștere de aproximativ 4,46% a indicelui productivității muncii….. Impactul salariului minim asupra ratei de ocupare la nivel național este, așa cum era de așteptat, negativ. Totuși, efectul estimat este unul moderat: o creștere de 10% a salariului minim determină o reducere a ocupării totale cu aproximativ 0,3%..... în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 și 24 de ani, o creștere de 10% a salariului minim conduce la o scădere a ratei de ocupare a acestora cu aproximativ 0,74%...Creșterea salariului minim este urmată de reducerea inegalității distribuției salariale, impactul fiind considerabil mai pronunțat comparativ cu cel asupra inegalității veniturilor totale, reflectând efectele directe ale acestei măsuri asupra segmentului salariaților. Reducerea estimată a coeficientului Gini al veniturilor salariale cu aproximativ 1,51% indică o redistribuire mai echitabilă a veniturilor în cadrul acestei categorii. Acest rezultat evidențiază rolul important al salariului minim ca instrument pentru reducerea inegalităților în rândul salariaților, în special prin creșterea veniturilor celor mai slab plătiți.”

Sintetizând rezultatele obținute de studiul pregătit de Ministerul Muncii, BNS precizează că o „creștere a salariului minim are o influență pozitivă semnificativă asupra productivității muncii, o influență negativă nesemnificativă asupra ocupării, chiar și în rândul tinerilor și o influență pozitivă semnificativă în reducerea inegalităților și inechităților în distribuția salarială”.

În ianuarie 2025 salariul minim brut a crescut cu 9,45% față de finalul anului 2024, în condițiile în care creșterea nominală a productivități muncii se estimează că va fi superioară (9,9%).

Rata inflației în primele nouă luni din 2025 a atins deja 8,45%, iar rata anuală a inflației se va cifra cel mai probabil la 10%. În condițiile în care inflația este persistentă în România, iar măsurile de austeritate anunțate deja pentru 2026 (majorări de taxe și un nou șoc pentru puterea de cumpărare prin re-liberalizarea prețului la gazele naturale după 31 martie 2026), vor conduce la o confirmare a politicilor guvernamentale inflaționiste, efectul este amputarea puterii de cumpărare în primul rând pentru cei mai vulnerabili angajați din economie, cei cu salariul minim brut sau în preajma salariului minim brut (peste 1,8 milioane de persoane).

Puterea de cumpărare scade dacă nu se majorează salariul minim

Sindicatele subliniază că „înghețarea salariului minim înseamnă că în termeni reali puterea de cumpărare a salariului minim va fi afectată profund în 2026 în urma politicilor inflaționiste. Practic puterea de cumpărare a salariului minim la sfârșitul anului 2026 ar putea fi sub cea de la finalul anului 2024”

La 16 octombrie 2025, 849.480 de salariați erau încadrați cu salariul minim de 4050 lei, alți aprox 1 milion de salariați se află în intervalul 4.050 – 4.325, ceea ce înseamnă că o creștere a salariului minim de la 4.050 la cel puțin 4.325 ar contrabalansa politica inflaționistă a României din 2025 (cu o rată a inflației triplă față de media UE), și ar compensa și astfel proteja 1,8 milioane de salariați.

În sectorul bugetar doar aprox 77 mii de salariați sunt încadrați cu salariul minim, ca urmare efectul direct net al creșterii salariului minim asupra bugetului general consolidat este fără îndoială unul pozitiv.

În 2024, 46% din valoarea adăugată creată la nivelul întregii economii românești a fost distribuită către salariați sub forma remunerării angajaților (salarii, impozit și contribuții sociale pe muncă), în condițiile în care media europeană a fost de 53%, ceea ce înseamnă că diferența de 8 puncte procentuale din valoarea adăugată creată față de media europeană, rămân la dispoziția mediului economic, respectiv a angajatorilor.

„Având în vedere cele de mai sus considerăm că salariul minim brut pentru 2026 ar trebui să crească cel puțin la nivelul rezultat din aplicarea formulei. Aplicarea acestei formule indică faptul că pentru 2026 salariul minim ar trebui sa crească cel puțin la nivelul de 4325 lei. Înghețarea salariului minim nu are nici un fundament cu excepția faptului că așa se dorește politic”, , arată BNS.

Având în vedere toate cele precizate mai sus BNS propune Guvernului următoarele:

Var 1:

1) Creșterea salariului minim la nivelul a 4325 lei.

2) Reducerea deducerii personale de la 300 lei la 200 lei,

3) Introducerea unor coeficienți de creștere pentru lucrătorii calificați - 1,1 si pentru cei cu studii superioare – 1,5 – adică salariul minim pentru lucrători calificați – 4757 si salariul minim pentru studii superioare – 6488 lei.

Un astfel de pachet de măsuri ar contribui la o creștere netă a salariului minim net cu 126 lei și totodată ar permite o relaxare a grilelor salariale în prima jumătate a distribuției salariale. Impactul bugetar in acest caz este de minim +1,4 mld lei.

sau

Var 2:

1) Creșterea salariului minim la nivelul a 4405 lei.

2) Reducerea deducerii personale de la 300 lei la 150 lei,

3) Introducerea unor coeficienți de creștere pentru lucrătorii calificați - 1,1 si pentru cei cu studii superioare – 1,5 – adică salariul minim pentru lucrători calificați – 4845 si salariul minim pentru studii superioare – 6607 lei.

Un astfel de pachet de măsuri ar contribui la o creștere netă a salariului minim net cu 153 lei, Impactul bugetar in acest caz este de minim + 2 mld lei.