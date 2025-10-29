search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Sindicatele cer imperios majorarea salariului minim din 2026. Care sunt cele două variante propuse

0
0
Publicat:

Existența unui mecanism de calcul pentru salariul minim a fost timp de mai mulți ani una din recomandările de țară făcute României de Comisia Europeană în cadrul Semestrului European, amintesc sindicatele afiliate BNS, cerând majorarea salariului minim pe economie din 2026.

Dumiotru Costin președintele BNS
Sindicatele cer majorarea salariului minim din 2026. Foto arhivă

O decizie de înghețare a salariului minim în 2026 nu are nici un fel de fundament economic si social, susține BNS, potrivit căruia chiar raportul contractat de Ministerul Muncii indică acest lucru: ” Analiza efectuată pentru România în perioada 2000–2025 a evidențiat o corelație pozitivă între salariul minim și productivitatea muncii: o majorare de 10% a salariului minim conduce la o creștere de aproximativ 4,46% a indicelui productivității muncii….. Impactul salariului minim asupra ratei de ocupare la nivel național este, așa cum era de așteptat, negativ. Totuși, efectul estimat este unul moderat: o creștere de 10% a salariului minim determină o reducere a ocupării totale cu aproximativ 0,3%..... în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 și 24 de ani, o creștere de 10% a salariului minim conduce la o scădere a ratei de ocupare a acestora cu aproximativ 0,74%...Creșterea salariului minim este urmată de reducerea inegalității distribuției salariale, impactul fiind considerabil mai pronunțat comparativ cu cel asupra inegalității veniturilor totale, reflectând efectele directe ale acestei măsuri asupra segmentului salariaților. Reducerea estimată a coeficientului Gini al veniturilor salariale cu aproximativ 1,51% indică o redistribuire mai echitabilă a veniturilor în cadrul acestei categorii. Acest rezultat evidențiază rolul important al salariului minim ca instrument pentru reducerea inegalităților în rândul salariaților, în special prin creșterea veniturilor celor mai slab plătiți.”

Sintetizând rezultatele obținute de studiul pregătit de Ministerul Muncii, BNS precizează că o „creștere a salariului minim are o influență pozitivă semnificativă asupra productivității muncii, o influență negativă nesemnificativă asupra ocupării, chiar și în rândul tinerilor și o influență pozitivă semnificativă în reducerea inegalităților și inechităților în distribuția salarială”.

În ianuarie 2025 salariul minim brut a crescut cu 9,45% față de finalul anului 2024, în condițiile în care creșterea nominală a productivități muncii se estimează că va fi superioară (9,9%).

Rata inflației în primele nouă luni din 2025 a atins deja 8,45%, iar rata anuală a inflației se va cifra cel mai probabil la 10%. În condițiile în care inflația este persistentă în România, iar măsurile de austeritate anunțate deja pentru 2026 (majorări de taxe și un nou șoc pentru puterea de cumpărare prin re-liberalizarea prețului la gazele naturale după 31 martie 2026), vor conduce la o confirmare a politicilor guvernamentale inflaționiste, efectul este amputarea puterii de cumpărare în primul rând pentru cei mai vulnerabili angajați din economie, cei cu salariul minim brut sau în preajma salariului minim brut (peste 1,8 milioane de persoane).

Puterea de cumpărare scade dacă nu se majorează salariul minim

Sindicatele subliniază că „înghețarea salariului minim înseamnă că în termeni reali puterea de cumpărare a salariului minim va fi afectată profund în 2026 în urma politicilor inflaționiste. Practic puterea de cumpărare a salariului minim la sfârșitul anului 2026 ar putea fi sub cea de la finalul anului 2024”

Citește și: Tinerii antreprenori avertizează: creșterea salariilor trebuie să înceapă cu scăderea poverii fiscale

La 16 octombrie 2025, 849.480 de salariați erau încadrați cu salariul minim de 4050 lei, alți aprox 1 milion de salariați se află în intervalul 4.050 – 4.325, ceea ce înseamnă că o creștere a salariului minim de la 4.050 la cel puțin 4.325 ar contrabalansa politica inflaționistă a României din 2025 (cu o rată a inflației triplă față de media UE), și ar compensa și astfel proteja 1,8 milioane de salariați.

În sectorul bugetar doar aprox 77 mii de salariați sunt încadrați cu salariul minim, ca urmare efectul direct net al creșterii salariului minim asupra bugetului general consolidat este fără îndoială unul pozitiv.

În 2024, 46% din valoarea adăugată creată la nivelul întregii economii românești a fost distribuită către salariați sub forma remunerării angajaților (salarii, impozit și contribuții sociale pe muncă), în condițiile în care media europeană a fost de 53%, ceea ce înseamnă că diferența de 8 puncte procentuale din valoarea adăugată creată față de media europeană, rămân la dispoziția mediului economic, respectiv a angajatorilor.

Având în vedere cele de mai sus considerăm că salariul minim brut pentru 2026 ar trebui să crească cel puțin la nivelul rezultat din aplicarea formulei. Aplicarea acestei formule indică faptul că pentru 2026 salariul minim ar trebui sa crească cel puțin la nivelul de 4325 lei. Înghețarea salariului minim nu are nici un fundament cu excepția faptului că așa se dorește politic”, , arată BNS.  

Având în vedere toate cele precizate mai sus BNS propune Guvernului următoarele:

Var 1:

1) Creșterea salariului minim la nivelul a 4325 lei.

2) Reducerea deducerii personale de la 300 lei la 200 lei,

3) Introducerea unor coeficienți de creștere pentru lucrătorii calificați - 1,1 si pentru cei cu studii superioare – 1,5 – adică salariul minim pentru lucrători calificați – 4757 si salariul minim pentru studii superioare – 6488 lei.

Un astfel de pachet de măsuri ar contribui la o creștere netă a salariului minim net cu 126 lei și totodată ar permite o relaxare a grilelor salariale în prima jumătate a distribuției salariale. Impactul bugetar in acest caz este de minim +1,4 mld lei.

sau

Var 2:

1) Creșterea salariului minim la nivelul a 4405 lei.

2) Reducerea deducerii personale de la 300 lei la 150 lei,

3) Introducerea unor coeficienți de creștere pentru lucrătorii calificați - 1,1 si pentru cei cu studii superioare – 1,5 – adică salariul minim pentru lucrători calificați – 4845 si salariul minim pentru studii superioare – 6607 lei.

Un astfel de pachet de măsuri ar contribui la o creștere netă a salariului minim net cu 153 lei, Impactul bugetar in acest caz este de minim + 2 mld lei.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
digi24.ro
image
Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care NINGE în luna noiembrie, potrivit meteorologilor Accuweather. București nu scapă!
gandul.ro
image
Coreea de Nord anunță testarea unor rachete de croazieră
mediafax.ro
image
FCSB, amendată de UEFA! Campioana României se află în topul sancțiunilor disciplinare
fanatik.ro
image
„La proces m-au întrebat dacă mi-am iubit fata!” Tatăl Andreei, tânăra ucisă de sistemul sanitar după ce a scăpat din incendiul de la Colectiv, mărturie cutremurătoare
libertatea.ro
image
Polițistă din Slatina, păruită în timpul unei intervenții. Sindicatul Europol acuză șefii IPJ Olt de o încercare de mușamalizare
digi24.ro
image
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
gsp.ro
image
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture
antena3.ro
image
Suma uriaşă cerută de un clujean pentru un apartament de 3 camere: Exagerat. Nimic nu justifică preţul aberant
observatornews.ro
image
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un ofițer extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul care zguduie toată ancheta este
cancan.ro
image
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La 37 de ani, campioana a ales un alt drum
prosport.ro
image
Câți bani pierzi dacă ieși mai devreme la pensie. Calcul pe vârste și stagii
playtech.ro
image
Cum a ajuns, de fapt, David Popovici să semneze cu Dinamo! Suma care l-a făcut pe campionul olimpic să renunțe la Steaua! Dezvăluiri în premieră
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce riscă fotbalistul lui Inter care a lovit mortal un bărbat în scaun cu rotile. Imagini de la locul tragediei
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Colegii doctoriței care și-a pierdut viața în camera de gardă fac mărturii sfâșietoare: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
„A fost otrăvită” Șoc după moartea Ștefaniei Szabo!
wowbiz.ro
image
Cu ce AVERE rămăsese Ștefania Szabo, după divorț. Era destul de bogată. Fostul soț s-a recăsătorit și e la al treilea mariaj
romaniatv.net
image
Reguli noi pentru motociclişti: pot circula pe benzile de autobuz şi se pot strecura printre maşini
mediaflux.ro
image
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
33 de ani fără Anda Călugăreanu. Saveta Bogdan: „Ioana a rămas a nimănui, după decesul mamei. Dan Tufaru o internase la o casă de copii”. Cum arată mormântul artistei?
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
Jennifer Lawrence foto Profimedia jpg
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite

OK! Magazine

image
Latura întunecată a Prințesei Diana, demascată de fostul ei secretar de presă. Nu era îngerul pe care-l și-l imaginau toți

Click! Pentru femei

image
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”

Click! Sănătate

image
Ai grijă la simptomele ascunse ale cancerului de colon!