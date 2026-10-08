„Supat” a devenit unul dintre cuvintele care i-au făcut pe români să se întrebe dacă mai cunosc propria limbă. Termenul, care desemnează spațiul de sub pat, a stârnit o avalanșă de comentarii și glume după ce a fost adus în atenție pe Facebook, printr-o postare publicată de Dicție.ro.

Cuvântul „supat” nu este, însă, o invenție recentă a DOOM 3: termenul apare, de exemplu, în „Dicționarul limbii românești” al lui August Scriban, publicat în 1939, cu sensul de „dedesuptul patului” și cu pluralul „supaturi”.

Foto: dex

În DEX, „supat” este marcat ca termen regional și este definit drept „locul de sub pat, spațiul dintre pat și dușumea”. Dicționarul consemnează, de asemenea, un al doilea sens regional – „gaură săpată într-un mal de pământ” – și indică forma „subpat” drept variantă.

Mai mult, „supat” nu este o apariție nouă nici în DOOM 3. Forma „supát” era deja consemnată în ediția anterioară a DOOM.

„Pisica s-a ascuns supat. Nu sub pat, ci supat. Avem un substantiv nou în limba română, conform DOOM 3. Și acesta este supat. La plural este supaturi, la singular supat, un substantiv neutru, conform DOOM 3, reprezintă spațiul dintre pat și dușumea”, se arată în postarea de pe Facebook.

O pisică care stă în pat Foto: Shutterstock

Exemplul „Pisica s-a ascuns supat” a provocat însă numeroase reacții. Mulți dintre cei care au comentat spun că nu au folosit niciodată substantivul și că preferă formularea consacrată „sub pat”.

„Există și sumasă, supreș și sufarfurie?”, a întrebat ironic unul dintre internauți.

Altcineva a continuat seria glumelor: „A mea s-a ascuns suscaun. Alt substantiv!”

„Și a mea și supatură”, a răspuns un alt utilizator.

„A mea e afară, suceru liber”, a scris un alt internaut.

Un comentator a făcut haz de posibilul sens al cuvântului: „Mulțumesc! Mereu am crezut că supatul e atunci când supezi tot din farfurie”.

Au fost însă și reacții serioase, în care utilizatorii au pus sub semnul întrebării utilitatea termenului.

„Nu am auzit în viața mea de acest substantiv și nici nu îl voi folosi vreodată. Așa cum mă zgârie pe creieri când aud «ministra»”, a scris o persoană.

Un alt utilizator a comentat: „Mă gândesc că a devenit normal să apară astfel de cuvinte dacă avem un număr mare de analfabeți”.

„Să ne râdem umpic. Gata, abandonez orice speranță începând de azi”, a fost o altă reacție.

„Dacă e substantiv, trebuie spus «în supat»”

O parte dintre comentatori s-au concentrat nu doar asupra existenței termenului, ci și asupra modului în care este folosit în propoziție.

„Păi dacă supat semnifică un spațiu, înseamnă că pisica s-a ascuns în supat. Conform logicii, îi trebuie o prepoziție”, a argumentat un internaut.

Un alt comentariu a fost și mai direct: „Dacă e substantiv trebuie spus «pisica s-a ascuns în supat»”

„Începe schimonosirea limbii române! Ce vremuri triste!”, a scris cineva.

„Limba română adaptată după vorbirea analfabeților! Să aibă… succesuri!”, a comentat un alt internaut.

„În loc să învățăm analfabeții să vorbească corect, schimbăm dicționarele după cum vorbesc proștii. Doamneeee”, se arată într-un alt mesaj.

„Nu voi folosi niciodată: supat! Rămân conservator, dar nu ridicol, chiar dacă DOOM 3 este de acord cu noul substantiv. Voi scrie: sub pat.”, a scris altcineva.