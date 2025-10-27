Articol publicitar

Pionieri în personal injury: două decenii de profesionalism și transparență

0
0
Publicat:

Într-o țară în care dreptatea vine adesea prea târziu, o echipă de avocați a ales să facă din lege o formă de speranță. Ionuț Jercan, Cătălin Vlad și Lucian Gheorghe au pornit un proiect care, în anul 2005, părea un experiment: o firmă de avocatură specializată în apărarea drepturilor persoanelor – personal injury law, un domeniu aproape necunoscut la acea vreme în România.

WhatsApp Image 2025 10 27 at 11 55 53 jpeg

Douăzeci de ani mai târziu, JGV & Asociații este una dintre cele mai vizibile firme independente din țară, cu o reputație construită pe inovație, transparență și empatie față de clienți. Au dus în instanță cauze care au schimbat nu doar destine, ci și modul în care sunt privite victimele în România. Fie că a fost vorba despre tragedii rutiere, erori medicale sau incendii în spitale, fiecare proces a însemnat o luptă de durată, uneori dusă împotriva unui sistem care pare să se apere mai bine pe sine decât pe cetățeni.

„Mulți oameni vin la noi convinși că nu au nicio șansă. Rolul nostru nu este doar să câștigăm dosare, ci să le redăm încrederea că dreptatea poate funcționa și pentru ei”, spune Ionuț Jercan, managing partner al JGV și Asociații.

Dosare care au schimbat percepții

De-a lungul anilor, biroul a reprezentat victimele din dosarul „Tuzla” – accidentul aviatic în care mai mulți militari și-au pierdut viața, familiile victimelor incendiilor din spitalele COVID, dar și pacienții afectați în cazul „Burnei”, unul dintre cele mai controversate procese de malpraxis din România. „Sunt procese care lasă urme, chiar și pentru noi. În fiecare pledoarie e un om, o familie, un gol. Când statul greșește, cineva trebuie să răspundă. Nu ca răzbunare, ci ca recunoaștere”, explică Jercan.

În unele cazuri, despăgubirile au depășit jumătate de milion de euro, însă, potrivit avocatului, impactul real nu se măsoară în bani. „Cel mai important este când o familie spune: acum putem, în sfârșit, să închidem capitolul și să mergem mai departe.”

Două decenii de luptă pentru oameni, nu pentru sistem

Au trecut 20 de ani de când o echipă mică de oameni, într-o garsonieră din Galati, a pornit la drum cu o credință simplă, dar puternică: legea trebuie să slujească oamenii, nu sistemul. De atunci, peste 10.000 de destine le-au trecut pragul, fiecare cu propria poveste, cu propriul drept de apărat. „Ni s-a spus adesea că suntem prea implicați emoțional. Că ar trebui să păstrăm distanța. Dar cum poți rămâne rece când vezi ce înseamnă nedreptatea pentru o familie? Dacă nu te atinge povestea celor pe care îi reprezinți, poate că nu ai ales meseria potrivită”, spune avocatul Ionuț Jercan.

Astăzi, dincolo de dosare și termene, miza a rămas aceeași ca în prima zi: nu doar să câștige procese, ci să schimbe percepții. Să redea încrederea în justiție și să dovedească faptul că legea poate fi umană. „Când o hotărâre judecătorească readuce demnitatea unei familii, când vezi lacrimi de ușurare, atunci înțelegi că legea nu e doar un cod rece de articole. Atunci legea devine speranță.”

De la pionierat la inovație juridică

La începutul anilor 2000, domeniul despăgubirilor în sectorul de ”personal injury” era un teren necunoscut încă. Mulți nici nu știau că pot cere daune morale. În acest context, JGV & Asociații a intrat pe piață cu o abordare diferită, demonstrând că succesul în acest domeniu se construiește prin profesionalism și consecvență. Pragul aniversar de 20 de ani nu înseamnă doar supraviețuire într-o piață competitivă, ci validarea unei filosofii profesionale: succesul se clădește în timp, prin consecvență și etică.

Unul dintre elementele care diferențiază JGV & Asociații de alte firme este orientarea proactivă și digitalizarea timpurie a proceselor juridice. „Inovația nu înseamnă gadgeturi, ci să vezi legea ca un instrument viu. Să o poți folosi acolo unde alții văd doar limite”, spune Jercan.

În 2025, JGV & Asociații a lansat o nouă identitate de brand, subliniind adaptarea și evoluția firmei. ”Noua identitate de brand, lansată în contextul aniversării a două decenii de activitate, reflectă nu doar o schimbare de logo, ci o evoluţie strategică — un semnal că firma îşi asumă rolul de partener modern de avocatură, adaptat la standarde europene şi pieţe internaţionale”, completează Ionuț Jercan.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă” Burevestnik
digi24.ro
image
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru bunătatea lor. Protecție specială pentru acești nativi, până la finalul anului
gandul.ro
image
Peiu: Bomba de sub scaunul UE: împrumuturi colosale în valoare de 900 de miliarde de euro
mediafax.ro
image
Șumudică, dezvăluiri din interiorul clubului UTA. ”FCSB a profitat de situația gravă de acolo. Jucătorii străini când au aflat asta, s-a terminat!”. Reacția conducerii
fanatik.ro
image
Primul ordin dat de Vladimir Putin după ce a testat „Burevestnik”, racheta cu „rază de acțiune nelimitată”
libertatea.ro
image
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cazul inexplicabil al tinerei de 23 de ani găsite în casă la un an după ce a murit. Familia ei face mărturii tulburătoare
antena3.ro
image
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
observatornews.ro
image
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă
cancan.ro
image
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
prosport.ro
image
Temperatura ideală în casă iarna, dacă ai centrală: cum să setezi corect termostatul în fiecare cameră
playtech.ro
image
Scandal uriaș după Mondiale! Gimnasta Denisa Golgotă acuză că a trăit clipe de coșmar: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura”. Reacția Federației
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nici n-a stat pe gânduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso în vestiar și i-a spus câteva cuvinte! Decizia antrenorului
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
image
Cum își încălzesc norvegienii casele când afară sunt −30 °C. Soluția care îi face...
playtech.ro
image
AVEM PRIMA REACȚIE a lui Irinel Columbeanu după ce Monica Gabor s-a întors în România: „Nici nu m-a...”
wowbiz.ro
image
Primiți cu Sorcova? Ozana Barabancea, ușor de confundat cu un păun la sfințirea Catedralei. A strălucit mai tare decât turlele aurite
romaniatv.net
image
Donald Trump, prima reacție după anunțul lui Vladimir Putin privind testul rachetei nucleare Burevestnik: ”Nepotrivit”
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
click.ro
image
Artistul internațional care nu și-a mai văzut de trei ani copilul diagnosticat cu autism, născut din relația cu o româncă. Dezvăluiri uluitoare despre ultima lor întâlnire! „Copilul striga la ușă disperat: Tati, tati!”
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
japanese aesthetic with lucky cat jpg
Cele 3 semne zodiacale chinezești care atrag abundența în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025
clickpentrufemei.ro
Harta României interbelice: în galben este marcată porțiunea cedată Ungariei în urma Dictatului de la Viena (© Wikimedia Commons)
O crimă: ascunderea Adevărului de către Autorități
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele

OK! Magazine

image
Imagini noi și așteptate cu Prințul Archie și Prințesa Lilibet. Copiii lui Harry au moștenit celebrul păr roșcat al tatălui lor

Click! Pentru femei

image
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?