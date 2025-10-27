Pionieri în personal injury: două decenii de profesionalism și transparență

Într-o țară în care dreptatea vine adesea prea târziu, o echipă de avocați a ales să facă din lege o formă de speranță. Ionuț Jercan, Cătălin Vlad și Lucian Gheorghe au pornit un proiect care, în anul 2005, părea un experiment: o firmă de avocatură specializată în apărarea drepturilor persoanelor – personal injury law, un domeniu aproape necunoscut la acea vreme în România.

Douăzeci de ani mai târziu, JGV & Asociații este una dintre cele mai vizibile firme independente din țară, cu o reputație construită pe inovație, transparență și empatie față de clienți. Au dus în instanță cauze care au schimbat nu doar destine, ci și modul în care sunt privite victimele în România. Fie că a fost vorba despre tragedii rutiere, erori medicale sau incendii în spitale, fiecare proces a însemnat o luptă de durată, uneori dusă împotriva unui sistem care pare să se apere mai bine pe sine decât pe cetățeni.

„Mulți oameni vin la noi convinși că nu au nicio șansă. Rolul nostru nu este doar să câștigăm dosare, ci să le redăm încrederea că dreptatea poate funcționa și pentru ei”, spune Ionuț Jercan, managing partner al JGV și Asociații.

Dosare care au schimbat percepții

De-a lungul anilor, biroul a reprezentat victimele din dosarul „Tuzla” – accidentul aviatic în care mai mulți militari și-au pierdut viața, familiile victimelor incendiilor din spitalele COVID, dar și pacienții afectați în cazul „Burnei”, unul dintre cele mai controversate procese de malpraxis din România. „Sunt procese care lasă urme, chiar și pentru noi. În fiecare pledoarie e un om, o familie, un gol. Când statul greșește, cineva trebuie să răspundă. Nu ca răzbunare, ci ca recunoaștere”, explică Jercan.

În unele cazuri, despăgubirile au depășit jumătate de milion de euro, însă, potrivit avocatului, impactul real nu se măsoară în bani. „Cel mai important este când o familie spune: acum putem, în sfârșit, să închidem capitolul și să mergem mai departe.”

Două decenii de luptă pentru oameni, nu pentru sistem

Au trecut 20 de ani de când o echipă mică de oameni, într-o garsonieră din Galati, a pornit la drum cu o credință simplă, dar puternică: legea trebuie să slujească oamenii, nu sistemul. De atunci, peste 10.000 de destine le-au trecut pragul, fiecare cu propria poveste, cu propriul drept de apărat. „Ni s-a spus adesea că suntem prea implicați emoțional. Că ar trebui să păstrăm distanța. Dar cum poți rămâne rece când vezi ce înseamnă nedreptatea pentru o familie? Dacă nu te atinge povestea celor pe care îi reprezinți, poate că nu ai ales meseria potrivită”, spune avocatul Ionuț Jercan.

Astăzi, dincolo de dosare și termene, miza a rămas aceeași ca în prima zi: nu doar să câștige procese, ci să schimbe percepții. Să redea încrederea în justiție și să dovedească faptul că legea poate fi umană. „Când o hotărâre judecătorească readuce demnitatea unei familii, când vezi lacrimi de ușurare, atunci înțelegi că legea nu e doar un cod rece de articole. Atunci legea devine speranță.”

De la pionierat la inovație juridică

La începutul anilor 2000, domeniul despăgubirilor în sectorul de ”personal injury” era un teren necunoscut încă. Mulți nici nu știau că pot cere daune morale. În acest context, JGV & Asociații a intrat pe piață cu o abordare diferită, demonstrând că succesul în acest domeniu se construiește prin profesionalism și consecvență. Pragul aniversar de 20 de ani nu înseamnă doar supraviețuire într-o piață competitivă, ci validarea unei filosofii profesionale: succesul se clădește în timp, prin consecvență și etică.

Unul dintre elementele care diferențiază JGV & Asociații de alte firme este orientarea proactivă și digitalizarea timpurie a proceselor juridice. „Inovația nu înseamnă gadgeturi, ci să vezi legea ca un instrument viu. Să o poți folosi acolo unde alții văd doar limite”, spune Jercan.

În 2025, JGV & Asociații a lansat o nouă identitate de brand, subliniind adaptarea și evoluția firmei. ”Noua identitate de brand, lansată în contextul aniversării a două decenii de activitate, reflectă nu doar o schimbare de logo, ci o evoluţie strategică — un semnal că firma îşi asumă rolul de partener modern de avocatură, adaptat la standarde europene şi pieţe internaţionale”, completează Ionuț Jercan.