Ciolacu solicită digitalizarea accelerată a CNAS, dar si a ANAF-ului

Premierul Marcel Ciolacu a precizat, în cadrul unui interviu, că a solicitat colegilor de guvernare accelerarea digitalizării Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și a ANAF-ului, pentru a putea crește și colectarea taxelor.

„Înțeleg misiunea grea pe care o are șeful de la Casa de Sănătate. Am avut azi cu mai multe instituții ale statului discuții despre digitalizarea Casei de Sănătate într-un mod mult mai accelerat, la fel ca si ANAF-ul, pentru a avea toate informațiile necesare”, a transmis Marcel Ciolacu.

Acesta a criticat modul de gestionare în prezent al CNAS, făcând comparație între România și alte state din lume. „Cum adică, copilul când se naşte n-are card de sănătate? De la o zi la 18 ani, fără card de sănătate. Unde se mai întâmplă acest lucru în lume? Oricine poate deconta reţete şi orice fel de servicii fără să fie digitalizat şi fără să ai o fişă foarte clară. Unde se întâmplă aşa ceva? Aceste lucruri trebuie să înceteze.”

În cadrul emisiunii, prim-ministrul a acuzat atacurile lansate pe rețelele sociale privind reformele anunțate de guvernanți. „Toate atacurile sunt internționale. Atunci când vrei să faci o reformă sau vii cu o modificare, se fac intenționat. Nu vreau să guvernez arătând ură și frică. Nu mi-e frică decât de Dumnezeu. Am zis că-mi asum reformele şi sistemul bugetar, o să-mi asum. Am nevoie şi de instrumente, am nevoie de statul român să se implice şi să ordoneze anumite lucruri, după 32 de ani.”

„România ordonată”

Premierul Marcel Ciolacu a transmis că își asumă reformele Executivului, întrucât „avem nevoie de o Românie ordonată”. „Avem nevoie de o Românie unde să ştie fiecare ce are de făcut, să ştim exact impactele, fiindcă vezi din cifre. Trebuie să-ţi dai seama după execuţie, după o lună-două, ce se întâmplă la ANAF, ce se întâmplă la vamă, ce se întâmplă la marii contribuabili, ce se întâmplă la Casa de Sănătate. Păi dacă n-ai instrumentele, cum să guvernezi? Nu vedeţi câtă manipulare este în acest moment şi pe social media?”, a transmis Marcel Ciolacu.