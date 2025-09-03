Eurobarometru: cetățenii europeni cer mai multă protecție din partea UE în fața provocărilor globale

Potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru al Parlamentului European, europenii își doresc ca Uniunea Europeană să joace un rol mai important în protejarea lor în contextul provocărilor internaționale și al riscurilor de securitate.

Un nou sondaj Eurobarometru realizat de Parlamentul European arată că cetățenii Uniunii Europene au așteptări ridicate de la Uniune, în special în contextul incertitudinilor geopolitice și economice. Conform datelor, 68% dintre europeni consideră că UE ar trebui să joace un rol mai important în protejarea cetățenilor săi în fața crizelor internaționale și a riscurilor de securitate, iar 90% își doresc ca statele membre să răspundă împreună provocărilor globale actuale.

De asemenea, 77% dintre europeni cred că UE are nevoie de mai multe mijloace pentru a face față rapid contextului geopolitic în schimbare. În România, 43% dintre respondenți consideră că Uniunea trebuie să joace un rol mai activ în protecția cetățenilor, iar 73% susțin că statele membre ar trebui să fie mai unite.

Priorități pentru apărare, economie și securitate alimentară

Cetățenii europeni indică apărarea și securitatea (37%) și competitivitatea, economia și industria (32%) drept domeniile principale asupra cărora UE ar trebui să se concentreze. Pentru români, prioritățile sunt securitatea alimentară și agricultura (34%) și apărarea și securitatea (30%).

Eurobarometrul arată că preocupările legate de inflație și costul vieții rămân importante. La nivelul UE, 41% dintre respondenți consideră că Parlamentul European ar trebui să prioritizeze combaterea inflației și creșterii prețurilor, urmat de apărare și securitate (34%) și de combaterea sărăciei și excluziunii sociale (31%). În România, prioritățile sunt: inflația și costul vieții (42%), sprijinul pentru economie și crearea de locuri de muncă (37%), agricultura și securitatea alimentară (29%), lupta împotriva sărăciei (28%) și sănătatea publică (28%).

Finanțare comună și transparență

Pentru o mai bună utilizare a resurselor, aproape opt din zece europeni (78%) consideră că UE ar trebui să finanțeze mai multe proiecte comune, iar 91% subliniază că Parlamentul European trebuie să dispună de informațiile și mijloacele necesare pentru a controla cheltuielile Uniunii. În România, 60% dintre respondenți consideră că proiectele ar trebui finanțate de UE, iar 68% cred că Parlamentul trebuie să fie informat și să aibă mijloacele corespunzătoare pentru supravegherea cheltuielilor.

În plus, 85% dintre europeni, respectiv 61% dintre români, sunt de acord ca alocarea de fonduri să fie condiționată de respectarea statului de drept și a principiilor democratice de către statele membre.

Roberta Metsola: „Trebuie să investim în ceea ce contează”

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat: „Cetățenii UE doresc ca Europa să se concentreze pe securitate și economie. Ei privesc către UE pentru stabilitate și se așteaptă la o voce europeană puternică și unită în lumea incertă de astăzi. Prin urmare, prioritățile noastre și următorul buget pe termen lung al UE trebuie să permită Uniunii să facă față noilor realități geopolitice. Parlamentul a ascultat, iar acum trebuie să ne respectăm promisiunile, să investim în ceea ce contează și să livrăm rezultate pentru cetățenii noștri”.

UE, un factor important în viața cetățenilor

Sondajul mai arată că 72% dintre europeni consideră că acțiunile UE au impact asupra vieții lor de zi cu zi, jumătate dintre aceștia apreciind că impactul este pozitiv. În România, 60% dintre respondenți afirmă că UE le influențează viața, iar jumătate o percep ca fiind pozitivă.

În plus, 73% dintre europeni cred că țara lor a beneficiat de pe urma apartenenței la UE, datorită contribuției la pace și securitate (37%), cooperării între statele membre (36%) și creșterii economice (29%). În România, 67% dintre respondenți consideră că țara a câștigat din aderarea la UE, invocând noi oportunități de muncă (39%), îmbunătățirea nivelului de trai (26%) și contribuția la creșterea economică (24%).

Sondajul Eurobarometru al Parlamentului European a fost realizat în primăvara anului 2025, în perioada 5-29 mai, în toate cele 27 de state membre ale UE, prin 26 410 interviuri față în față și video suplimentare (CAVI) în câteva state, ponderate în funcție de populație.