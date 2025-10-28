Peste 40.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale. Pelerinajul continuă zi și noapte până pe 31 octombrie

Peste 40.000 de pelerini au trecut până în prezent prin Sfântul Altar al Catedralei Mântuirii Neamului, după inaugurarea lăcașului de cult, care a avut loc duminică. Anunțul a fost făcut de preotul Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă al Patriarhiei Române.

Pelerinii așteaptă la rând, iar organizatorii au anunțat că li se oferă sandvișuri și apă, după modelul pelerinajului de pe Colina Bucuriei, dedicat sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, potrivit Agerpres. Timpul de așteptare aproximativ este de 3 ore, arată site-ul arhiepiscopiabucurestilor.ro.

Duminică, după slujba de sfințire, accesul în Sfântul Altar s-a făcut gradual: invitații oficiali au intrat primii, au urmat grupurile organizate din eparhii, apoi credincioșii aflați în afara spațiului delimitat.

Patriarhia a anunțat că pelerinajul continuă zi și noapte, iar Catedrala Națională va rămâne deschisă neîntrerupt până pe 31 octombrie, pentru ca toți credincioșii doritori să se poată închina.

Peste 110.000 de oameni la Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou

În paralel, pe Colina Bucuriei, pelerinajul la Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou a atras aproximativ 110.000 de credincioși între 19 și 22 octombrie. Sfintele moaște au fost așezate în Baldachinul Sfinților după procesiunea „Calea Sfinților”, iar pe 29 octombrie, după închinarea ultimului pelerin, acestea vor fi reașezate în Catedrala Patriarhală.

Hărți interactive pentru gestionarea fluxului de pelerini

Arhiepiscopia Bucureștilor a pus la dispoziție două hărți interactive actualizate în timp real, care arată limita cozilor de pelerini atât la Catedrala Națională, cât și pe Colina Patriarhiei.

Actualizările sunt realizate cu ajutorul voluntarilor din programul „Tineri în acțiune” și pot fi văzute aici.