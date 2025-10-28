Video Partenera lui Nicușor Dan, criticată de stiliști pentru ținuta aleasă la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „S-a crezut la funerariile Reginei Elisabeta”

Duminică, 26 octombrie, a avut loc inaugurarea și sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului din Capitală, în prezența a peste 2.500 de invitați oficiali. Evenimentul a atras numeroase personalități din țară și din străinătate, inclusiv președintele Nicușor Dan și partenera sa, însă nu a fost lipsit de controverse.

Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, s-a aflat în centrul atenției publice după ce a ales să poarte o ținută complet neagră, cu un voal negru pe cap, element vestimentar considerat de mulți drept nepotrivit pentru acest eveniment religios.

Dana Budeanu: „Negru pe cap se pune la înmormântări!”

Ținuta compusă din rochie, dresuri negre și pantofi cu toc mediu a fost puternic criticată în mediul online și de specialiști în modă, care au considerat-o „asociată cu doliul”.

Stilista Dana Budeanu a fost printre primii care au reacționat, criticând alegerea vestimentară a Mirabelei Grădinaru.

„Negru pă cap se pune la înmormântări! Alo, protocolu’ Cotroceni?! N-a murit nimeni, doar ne prăbușim sub incompetență!”, a comentat aceasta, într-o postare virală pe Facebook.

Designerul Florin Burescu: „S-a crezut la funeraliile reginei Elisabeta”

Și designerul Florin Burescu a declarat pentru Click! că ținuta partenerei lui Nicușor Dan a fost „total nepotrivită pentru un moment de sărbătoare religioasă”.

„Doamna Mirabela Grădinaru s-a crezut cumva la funeraliile Reginei Elisabeta, cu acel voal de doliu pe cap. (...) Se pare că doamna Mirabela a confundat cumva un moment de bucurie, de împlinire și un moment istoric, la urma urmei, cu o înmormântare. Nu are nici o legătură ținuta cu acest eveniment chiar dacă este o rochie decentă, chiar dacă ideea tuturor fuge către negru. Nu vii îmbrăcată ca la o înmormântare și-ți mai pui și doliu pe cap!”, a spus acesta.

Designerul a oferit și un exemplu pozitiv, apariția președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, pe care a descris-o drept „impecabilă și decentă”.

Gigi Becali, spectacol la intrarea în Catedrală

Nici Gigi Becali nu a trecut neobservat. Latifundiarul din Pipera a atras privirile printr-o apariție spectaculoasă: pălărie, pardesiu negru cu guler de blană, costum în dungi și un ceas de lux din aur masiv Zegg & Cerlati, estimat la aproximativ 60.000 de euro. A purtat și ochelari de soare.

„Referitor la Gigi Becali, acesta a fost un pic prea excentric pentru un astfel de eveniment. Un pic prea mult haz, aș spune, pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. Cred că fiecare s-a dus într-o extremă sau în cealaltă. Gigi Becali a trecut către show și a uitat că vine la o Catedrală, la un eveniment atât de important, și s-a prezentat ca la un meci de fotbal ca să dea interviuri”, a comentat Florin Burescu, pentru sursa citată.