Programul naţional de fertilizare in vitro va fi finanţat din fonduri europene. Anunțul ministrului Muncii: „Am reușit”

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă, joi, că Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi, în sfârşit, finanţat din fonduri europene.

”Am reuşit! Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi, în sfârşit, finanţat din fonduri europene. Este o veste bună pentru mii de familii care trăiesc, zi de zi, cu speranţa de a-şi împlini visul de a avea un copil. După discuţii şi eforturi comune, am reuşit să introducem acest program în Programul Operaţional Sănătate, pentru ca el să poată continua şi să se dezvolte, chiar şi în condiţiile unor restricţii bugetare dificile”, arată Florin Manole pe Facebook.

Ministrul Muncii subliniază că este un pas important, nu doar administrativ, ci profund uman, pentru că vorbim despre oameni care nu cer privilegii, ci doar o şansă.

”Astfel, vom demara rapid procedurile pentru elaborarea ghidului solicitantului, astfel încât finanţarea să devină realitate cât mai curând. Mulţumesc colegilor mei, Alexandru Rogobete şi Dragoş Pâslaru, pentru sprijinul şi colaborarea lor. Acesta este genul de proiect care aduce viaţă, speranţă şi încredere”, mai afirmă ministrul Florin Manole.