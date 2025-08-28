Permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport. Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate

O româncă stabilită de 12 ani peste hotare a povestit cum și-a făcut permisul în 45 de minute și pașaportul în doar 20, direct la aeroport.

Geanina Abul Haija este stabilită în Iordania de 12 ani. Ea a vorbit despre experiențele ei privind infrastructura și serviciile publice din această țară în cadrul emisiunii „Departe de România”.

„Eu am împlinit 12 ani de când locuiesc în lordania. Pot să spun că sunt una dintre tinerele comunității din lordania, pentru că noi, ca și comunitate, suntem o comunitate veche, formată încă din anii 70, prin căsătoriile cu absolvenți ai universităților din România”, a spus Geanina.

Deși Iordania este acoperită în proporție de 85% de deșertul sirian, infrastructura țării este extrem de dezvoltată. Geanina a subliniat calitatea drumurilor, menționând că acestea sunt asfaltate până la cele mai îndepărtate obiective turistice, relatează Știri din Diaspora.

„De când vii de la aeroport și până ajungi acasă există o infrastructură foarte dezvoltată, nu doar în orașe, ci și în întreaga țară. Spre exemplu, dacă vrei să mergi la un obiectiv turistic mai îndepărtat, drumurile sunt asfaltate, indiferent de distanță”, a explicat ea.

Un alt aspect remarcabil este rapiditatea și eficiența serviciilor publice. Ea a povestit cum a reușit să își obțină permisul de conducere în mai puțin de o oră.

„În doar 45 de minute aveam permisul iordanian valabil 10 ani. Totul de la cazier la verificarea oftalmologică s-a rezolvat în acest timp.”

Nici reînnoirea pașaportului nu a fost un proces greu: „Paşaportul meu iordanian era expirat și l-am refăcut direct la aeroport. În 20 de minute am primit un paşaport nou, valabil cinci ani, după ce am prezentat biletul de avion și am explicat situația.”

Românca a evidențiat nivelul ridicat de digitalizare a serviciilor publice din Iordania. Ea a menționat existența unor reguli stricte în oficiile de stare civilă, care garantează eficiența serviciilor.

„Dacă în termen de o oră nu ți se eliberează actele solicitate, ai dreptul să soliciți o întâlnire direct cu directorul instituției”, a explicat Geanina.

Sistemul se bazează pe codul numeric personal al cetățeanului, ceea ce contribuie la rapiditatea proceselor.

„Am mers pregătită cu toate documentele, inclusiv paşapoartele românești vechi. Mi-au cerut doar cartea de identitate iordaniană, iar în 15 minute, cu tot cu verificarea oftalmologică, aveam permisul nou în mână”, a spus ea.