Cu doar 150 de euro pentru zboruri și ponturi smart, doi români au trăit o vacanță de vis cu buget redus în Iordania. Află cum poți face și tu la fel!

Ce poți face cu 750 de lei? Un weekend la munte în România, două plinuri de carburant sau... opt zile de vis în Iordania, între ruine romane, ceaiuri cu mentă și apusuri de aur.

Doi turiști români au spus „da” unui zbor low-cost spre necunoscut și s-au întors cu povești pentru o viață dintr-o vacanță pe cont propriu în Iordania. Iată cum.

Zbor low-cost, vibe oriental

Totul a început cu o ofertă de zbor low-cost de la Ryanair care părea prea bună ca să fie adevărată: 750 de lei, dus-întors, pentru două persoane din Otopeni până în Amman. Biletele au fost cumpărate din martie, pentru luna mai. „Din iulie încolo, biletele erau deja foarte scumpe, nu te mai puteai atinge de ele”, au relatat doi turiști români într-o postare pe un grup de Facebook dedicat pasionaților de vacanțe de vis.

Pentru o destinație precum Amman, biletele ieftine last-minute sunt o raritate. În schimb, către destinații precum Stansted, Bergamo sau Bologna, ocaziile de chilipir sunt ceva mai frecvente.

„Am zis: «Hai să vedem și noi cum e prin Iordania!». Și, în mai puțin de trei ore, eram deja aterizați în Amman, într-un haos de claxoane și lumină galbenă. Parcă tot orașul ieșise să ne spună «bun venit»”, au povestit autorii postării.

Pe rețelele de socializare și-au împărtășit experiența și au oferit o serie de ponturi și sfaturi de călătorie despre cum să te bucuri de o aventură exotică, fără să-ți golești contul sau să plătești rate jumătate de an.

Jordan Pass – care îți deschide porțile Iordaniei și îți salvează bugetul

Primul secret pentru o vacanță ieftină în Iordania? Jordan Pass – o combinație genială între viză, acces la atracții și economii reale. Acesta te scutește de plata vizei (care costă, în mod normal, aproximativ 300 de lei), include intrare gratuită la peste 40 de obiective turistice, inclusiv Petra, și costă între 70 și 80 de euro, în funcție de câte zile alegi pentru Petra.

„Noi am zis «da» fără să clipim. Condiția era să stai minimum trei nopți. Ușor de bifat – aveam opt zile la dispoziție și foame de ruine antice”, au mărturisit românii.

Cu mașina prin Iordania: un mix de raliu și răbdare

Iordania e genul de țară care „cere patru roți”. Așa că turiștii au închiriat o mașină de la Wheego, pentru care au plătit 770 de lei pentru opt zile, plus o garanție de 2.200 de lei. Li s-a oferit și o asigurare completă, opțională, de 800 de lei, dar au decis să nu o achiziționeze, mergând — cum s-ar spune — la risc, încrezători în abilitățile lor de șoferi și în istoricul fără incidente în trafic.

„Drumurile sunt surprinzător de bune. Traficul, în schimb, e un sport. Claxoane, depășiri, semafoare ignorate. Tot ce-ți trebuie e sânge rece și să nu mai asculți GPS-ul când zice «pe banda din stânga»”, au mai punctat autorii postării.

Pont pentru cei care aleg vacanță pe patru roți: „Atenție la radare!”

Printre ponturile oferite de internauții atrași de postare s-a numărat și recomandarea către turiștii români dornici să viziteze Iordania cu mașina de a fi foarte atenți la radare: „Mare grijă la radare, după câteva zile apar și amenzile în sistem, iar compania de la care ai închiriat mașina te va anunța. Noi am avut 15 km/h peste limită și am primit amendă de 20 de dinari (25 de euro - n.red.). Majoritatea persoanelor de la aeroport, la zborul de întoarcere, primiseră amenzi”.

O realitate confirmată și de autorii postării: „Da, exact așa e! Și noi am avut surpriza să primim amendă după ce ne-am întors acasă, fix cum spui. E bine să fii foarte atent la limite, mai ales că radarele sunt peste tot și nu iartă niciun km/h în plus. Până la urmă, 20 de dinari e un preț mic pentru o amintire de neuitat din Iordania, nu? Noi am primit 50 de dinari, dar nu ne pare rău – au drumuri foarte bune, iar uneori limitele de viteză sunt foarte mici, așa că se întâmplă multora. Mersi că ai împărtășit experiența, așa știm cu toții la ce să fim atenți pe drum!”.

Bani și internet: cum te descurci fără bătăi de cap

În Iordania, cash-ul e esențial, deoarece multe locuri nu acceptă plata cu cardul, iar retragerile de la ATM vin cu un comision consistent — aproximativ 33 de lei pe tranzacție.

Pentru internet, au ales Digi Roaming, la 0,80 euro/GB, și un eSIM de rezervă prin Airalo: 2GB pentru 45 de lei.

„Am avut semnal în deșert. Mai bun decât în Gara de Nord”, au remarcat turiștii, care le recomandă românilor ce ajung în Iordania să scoată o sumă mai mare de bani din start, pentru a evita comisioanele repetate: „Cash is king”.

Cazare centrală cu vedere spre istorie

Au optat pentru mai multe cazări, din motive practice: să fie cât mai aproape de atracțiile vizate. Pentru trei nopți la Hotel Layaali, în inima Ammanului, au plătit 500 de lei, cu mic dejun inclus. Cazarea s-a dovedit a fi extrem de inspirată: priveliște directă spre Teatrul Roman, camere curate, parcare aproape și gazde primitoare: „E genul de loc unde te trezești și te întrebi dacă n-ai visat că dormeai într-o fortăreață romană”.

Primul contact efectiv cu atmosfera și cultura iordaniană l-au avut prin gastronomia locală: hummus, falafel și ceai cu mentă, servite în seara primei zile, la ora 23:00.

„După cazare, primul instinct a fost clar: mâncarea. Pe o terasă locală am gustat hummus, falafel, mutabbal și ceai fierbinte. Nu știm dacă era foamea mare sau mâncarea genială. Probabil ambele. A fost un final perfect de zi”, au menționat românii.

Ziua 2: ruine, urcușuri, apusuri aurii. De la teleportare în trecut la „wow”

A doua zi a început cu un mic dejun tradițional: labneh, măsline și ouă. A urmat o „teleportare” directă în timp, în Teatrul Roman (VEZI GALERIA FOTO), unde au fost impresionați de acustica impecabilă – „e fix cum îl vezi în poze: impunător, rotund și cu o acustică de îți auzi gândurile” – și de senzația că istoria e încă vie: „Bum! Ne-am trezit în secolul al II-lea”.

Urcușul până la Citadelă a fost un test serios de voință – 30 de minute bune de mers în pantă –, dar priveliștea panoramică asupra Ammanului a meritat din plin: „Wow” a fost cuvântul zilei.

„Hercule a fost primul influencer musculos din regiune”

Muzeul de Tradiții Populare s-a dovedit a fi mic, dar plin de farmec.

Iar Templul lui Hercule, cu ale sale coloane masive și rămășițele unei statui uriașe, i-a lăsat fără replică, dar cu amintiri întipărite pe retină: „Aparent, Hercule a fost primul influencer musculos din regiune”.

După lecția de istorie, au optat pentru relaxare pe Rainbow Street, printre cafenele, suveniruri și narghilea.

Gust autentic, atmosferă locală

Prânzul l-au servit într-un loc emblematic – Restaurant Hashem –, unde s-au delectat cu nelipsitele falafel și hummus, asezonate cu salată, totul pentru mai puțin de 25 de lei.

„Zici că acolo s-a născut falafelul. Nimic sofisticat, dar totul la superlativ”, au remarcat turiștii. Iar apusul în Amman s-a dovedit a fi un moment magic, „cireașa de pe trip”.

Seara, terasa hotelului a oferit un moment de liniște peste un oraș care nu doarme niciodată: „Lumina cădea pe clădiri, minaretele se profilau în zare, iar în mâna noastră – încă un ceai cu mentă. Dacă ăsta e doar începutul vacanței, ce urmează promite și mai mult”.

„Iordania, o țară cu un risc scăzut de incidente!”

Iar pe cei care și-au făcut griji privind instabilitatea geopolitică din zonă, cu războaie și alte conflicte armate, turiștii au ținut să-i liniștească: „În Amman și în zonele pe care le-am vizitat am găsit o atmosferă liniștită, fără alarme sau conflicte. Este o destinație excelentă pentru călătorii care vor să exploreze o cultură fascinantă în siguranță. Iordania este una dintre cele mai sigure țări în care am fost, în ciuda faptului că poziția sa geografică poate da fiori oricărui turist. Relațiile foarte bune cu toți vecinii și securitatea sporită la granițe o fac o țară cu un risc scăzut de incidente!”.

Concluzie: Când low-cost înseamnă high-reward

Iordania nu este doar accesibilă, ci și sigură, autentică și spectaculoasă. Cu puțină planificare, poți avea o vacanță de neuitat, chiar cu bugetul unui city-break, este concluzia primei postări dedicate vacanței în Iordania, cea legată de Amman și atracțiile sale: „Nu ne-am simțit niciodată mai departe de casă – în cel mai bun sens posibil.”

Cert este că Amman, magnificul oraș-capitală al Iordaniei, te va uimi pe toate planurile! Cel mai mare oraș din țară, Amman este un paradis plin de locuri spectaculoase, precum Citadela și emblematicul Teatru Roman, care trezesc oricărui vizitator spiritul de explorator.

Urmează partea a doua: deșerturi roșii, canioane și o noapte în Wadi Rum

Dacă vrei să afli cum e să fii turist în Iordania, să dormi sub stele, să explorezi Petra și să te pierzi în liniștea deșertului, rămâi aproape! În curând va urma partea a doua a aventurii, au promis autorii postării: „Petra și Wadi Rum – două lumi, un singur wow”.