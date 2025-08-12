Ce a pățit o româncă promovată manager într-un restaurant din Anglia: „Mă tot întreb în ce an trăim, nu am mai intâlnit așa ceva”

O româncă care locuiește de 11 ani în Marea Britanie s-a confruntat recent cu un val de discriminare și xenofobie, după ce a fost promovată într-o funcție de management într-un restaurant cu specific britanic. „Mă tot întreb în ce an trăim”, spune ea.

Clienții nu au putut accepta ca o româncă să dețină funcția de manager a unui restaurant ce vinde preparate tradiționale britanice, cum ar fi fish-and-chips, potrivit publicației romani.co.uk.

„Zilele astea mă tot întreb în ce an trăim, pentru că locul în care lucrez acum, rasismul nu doar că există, ci e pur și simplu la vedere. Trăiesc în UK de peste 11 ani şi n-am mai întâlnit așa ceva, la nivelul la care-l întâlnesc în acest loc”, a spus Sarah.

Femeia a povestit că în urmă cu câteva zile o clientă a localului a sunat pentru a reclama faptul că o româncă a fost promovată la funcția de manager a localului.

„Zilele trecute o clientă m-a sunat. De fapt, a sunat la restaurant, dar pentru că eu răspund de compartimentul reclamații, am primit telefonul în mână. Oricum, doamna respectivă nu dorea să vorbească cu mine. Dorea să facă plângere, nu despre mâncare. Se întreba ce caut eu în management, într-un restaurant de take away, de fish-and-chips care este clar englezesc. Ce caut eu acolo era problema ei. Țipa de ziceai că....deci trebuia să țin telefonul la distanță”, a povestit românca.

De asemenea, Sarah a mai spus că un alt client a refuzat să fie servit de ea, doar pentru că nu este englezoaică.

„Mi-a întors spatele și mi-a spus că dorește să fie servit de altcineva. Restaurantul a pierdut mulți clienți, aparent, cel puțin așa spune staff-ul meu, de când am apărut eu acolo”, a mai spus ea.