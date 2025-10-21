Parlamentul European a adoptat noi reguli pentru șoferi. Lista măsurilor

Parlamentul European a aprobat, marți, 21 octombrie, o revizuire amplă a normelor privind permisele de conducere în Uniunea Europeană, măsurile având ca scop creșterea siguranței rutiere și reducerea numărului de accidente. În fiecare an, aproape 20.000 de oameni își pierd viața pe șoselele din UE.

Noile reguli vizează atât șoferii începători, cât și pe cei profesioniști, și prevăd, printre altele, trecerea la permisele de conducere în format digital. Acestea vor intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar statele membre vor avea trei ani pentru a le transpune în legislația națională.

Una dintre cele mai importante noutăți este introducerea unei perioade de probă de cel puțin doi ani pentru șoferii începători. În acest interval, aceștia vor fi supuși unor reguli mai stricte privind consumul de alcool, purtarea centurii de siguranță și utilizarea sistemelor de protecție pentru copii, potrivit unui comunicat al instituției europene.

De asemenea, tinerii de 17 ani vor putea obține permis de conducere, dar vor avea dreptul să conducă doar însoțiți de un șofer cu experiență, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Un alt element important este introducerea permisului de conducere digital, care va putea fi accesat direct de pe telefonul mobil. Cu toate acestea, titularii vor putea solicita în continuare și versiunea fizică a documentului.

Examene mai stricte și controale medicale

Examenul auto va fi adaptat pentru a pune mai mult accent pe siguranța participanților vulnerabili la trafic, precum pietonii, bicicliștii și copiii. Candidații vor fi evaluați și în ceea ce privește utilizarea corectă a sistemelor moderne de asistență la condus.

Noile norme prevăd și controale medicale periodice, care vor include testări ale vederii și sănătății cardiovasculare.

Valabilitatea permiselor rămâne neschimbată: 15 ani pentru autoturisme și 5 ani pentru camioane și autobuze, cu posibilitatea reducerii în anumite situații.

Pedepse recunoscute în toate statele UE

Sancțiunile pentru abateri grave, precum conducerea sub influența alcoolului sau implicarea în accidente mortale, vor fi recunoscute la nivel transfrontalier, ceea ce înseamnă că șoferii nu vor mai putea evita răspunderea prin simpla trecere a frontierei.

Raportoarea Parlamentului European pentru permisele de conducere, Jutta Paulus, a declarat că noile măsuri vor contribui la reducerea numărului de victime pe șosele și vor face profesiile din transporturi mai atractive prin modernizarea legislației.